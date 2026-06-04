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Špičkový QD-OLED monitor MSI zlevnil o víc než 6 tisíc! Má 4K rozlišení, 240 Hz a umí 90W nabíjení

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.6.2026 18:00
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msi oled monitor sleva jpg

Chcete špičkový 4K OLED na hry i práci s grafikou? MSI MPG 321URX QD-OLED teď s kódem ALZADNY25 stojí 18 743 Kč místo 24 990 Kč. Majitelé jsou z obrazu nadšení – jen je dobré vědět, co život s OLEDem obnáší.

CHCI OLED MONITOR ZA 18 743 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete absolutní špičku – dokonalou černou, živé přesné barvy a bleskovou odezvu na hry i tvorbu.
⚠️ Zvažte, že OLED vyžaduje pravidelnou údržbu panelu, kterou nelze přeskočit, nemá reproduktory a lesklý povrch ukazuje otisky.
💡 Za 18 743 Kč s kódem ALZADNY25 dostanete prémiový QD-OLED s tříletou zárukou na vypálení.

Obraz, který bere dech

Tady panuje mezi majiteli shoda: obraz je naprosto špičkový. QD-OLED panel přináší dokonale černou, vysoký kontrast a živé, přesně zkalibrované barvy (Delta E≤2, 99 % DCI-P3) ve 4K. Lidé přecházející z IPS i VA mluví o propastném rozdílu – jeden ho hodnotí dokonce výš než Apple Studio Display. K tomu 240 Hz a odezva 0,03 ms prakticky bez ghostingu, funkční G-Sync/VRR a skvělá použitelnost na hraní i kancelář a práci s grafikou. Praktické jsou USB-C s 90W napájením, KVM přepínač a PiP. Lesklý panel přitom podle majitelů reflektuje překvapivě málo a je v pohodě i přes den.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY25

Život s OLED – na co se připravit

Tohle je hlavní věc, kterou majitelé opakují. Ochrana panelu (Panel Care) se spustí automaticky po určité době, trvá zhruba 10–15 minut černé obrazovky a nejde ji zrušit – jen vypnout monitor. Když na to zapomenete uprostřed online hry, je to nepříjemné. OLED je také potřeba chránit před vypálením (proto ta tříletá záruka na vypálení a funkce OLED Care). Normální je i fialový nádech, když je monitor vypnutý a svítí na něj okolní světlo – po zapnutí zmizí. Pár konkrétních výtek z recenzí: nemá reproduktory, lesklý povrch ukazuje otisky a jeden uživatel řešil opakovaně reklamaci KVM přepínače – pokud chcete často přepínat mezi víc zařízeními, počítejte s tím.

Pokud chcete nejlepší možný obraz a smíříte se s údržbou OLEDu, je to prakticky end-game monitor, který potěší hráče i profesionály. Kdo nesnese přerušení kvůli ošetření panelu nebo chce bezstarostnou obrazovku, bude spokojenější u kvalitního IPS.

CHCI UŠETŘIT 6 247 KČ

Vyměnili byste trochu péče navíc za špičkový OLED obraz, nebo chcete bezúdržbový IPS?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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