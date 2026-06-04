Špičkový QD-OLED monitor MSI zlevnil o víc než 6 tisíc! Má 4K rozlišení, 240 Hz a umí 90W nabíjení Hlavní stránka Zprávičky MSI MPG 321URX je 31,5" herní monitor s QD-OLED panelem 3. generace, 4K rozlišením, frekvencí 240 Hz, odezvou 0,03 ms a HDR True Black 400 S kódem ALZADNY25 ho teď koupíte za 18 743 Kč místo původních 24 990 Kč – sleva 6 247 Kč 31 hodnocení dává 4,7/5 a 94 % doporučuje; obraz bere dech, ale s OLEDem se pojí pravidelná údržba panelu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Chcete špičkový 4K OLED na hry i práci s grafikou? MSI MPG 321URX QD-OLED teď s kódem ALZADNY25 stojí 18 743 Kč místo 24 990 Kč. Majitelé jsou z obrazu nadšení – jen je dobré vědět, co život s OLEDem obnáší. CHCI OLED MONITOR ZA 18 743 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete absolutní špičku – dokonalou černou, živé přesné barvy a bleskovou odezvu na hry i tvorbu.⚠️ Zvažte, že OLED vyžaduje pravidelnou údržbu panelu, kterou nelze přeskočit, nemá reproduktory a lesklý povrch ukazuje otisky.💡 Za 18 743 Kč s kódem ALZADNY25 dostanete prémiový QD-OLED s tříletou zárukou na vypálení. Obraz, který bere dech Tady panuje mezi majiteli shoda: obraz je naprosto špičkový. QD-OLED panel přináší dokonale černou, vysoký kontrast a živé, přesně zkalibrované barvy (Delta E≤2, 99 % DCI-P3) ve 4K. Lidé přecházející z IPS i VA mluví o propastném rozdílu – jeden ho hodnotí dokonce výš než Apple Studio Display. K tomu 240 Hz a odezva 0,03 ms prakticky bez ghostingu, funkční G-Sync/VRR a skvělá použitelnost na hraní i kancelář a práci s grafikou. Praktické jsou USB-C s 90W napájením, KVM přepínač a PiP. Lesklý panel přitom podle majitelů reflektuje překvapivě málo a je v pohodě i přes den. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY25 Život s OLED – na co se připravit Tohle je hlavní věc, kterou majitelé opakují. Ochrana panelu (Panel Care) se spustí automaticky po určité době, trvá zhruba 10–15 minut černé obrazovky a nejde ji zrušit – jen vypnout monitor. Když na to zapomenete uprostřed online hry, je to nepříjemné. OLED je také potřeba chránit před vypálením (proto ta tříletá záruka na vypálení a funkce OLED Care). Normální je i fialový nádech, když je monitor vypnutý a svítí na něj okolní světlo – po zapnutí zmizí. Pár konkrétních výtek z recenzí: nemá reproduktory, lesklý povrch ukazuje otisky a jeden uživatel řešil opakovaně reklamaci KVM přepínače – pokud chcete často přepínat mezi víc zařízeními, počítejte s tím. Pokud chcete nejlepší možný obraz a smíříte se s údržbou OLEDu, je to prakticky end-game monitor, který potěší hráče i profesionály. Kdo nesnese přerušení kvůli ošetření panelu nebo chce bezstarostnou obrazovku, bude spokojenější u kvalitního IPS. CHCI UŠETŘIT 6 247 KČ Vyměnili byste trochu péče navíc za špičkový OLED obraz, nebo chcete bezúdržbový IPS? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza monitor MSI oled slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024