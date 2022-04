Tip: 3 věci, které byste měli hned nastavit v apce Instagram

Sociální síť a přidružená aplikace Instagram prošly za poslední roky několika významnými změnami. Po akvizici ze strany Facebooku zde byl například zaveden algoritmus pro řízené zobrazování obsahu a postupně se změnilo i velké množství základních prvků pro publikování či prohlížení. Funkce, které byly dříve běžně zapnuté, je dnes dokonce často nutné manuálně povolit nebo přenastavit. A pak je tu i snaha o lepší bezpečnost, na kterou rozhodně také není radno zapomínat.

Tři tipy pro (pře)nastavení aplikace Instagram

Pokud snad Instagram teprve začínáte používat, nebo se k němu vracíte po delší době, máme pro vás celkem tři tipy na jeho (pře)nastavení v některých oblastech. Věříme, že pro vás budou užitečné. O některých jsme již psali i v jiných samostatných návodech.

1) Zapněte dvoufázové ověření

Dvoufaktorové přihlašování, 2FA a nebo taky dvoufázové přihlášení označují bezpečnostní princip, který byste v dnešní době neměli považovat za zbytečný výmysl a přítěž, ale velmi rozumnou pojistku. Právě na Instagramu ve velkém frčí krádeže celých účtů, takže nastavením této funkce se můžete vyhnout významným nepříjemnostem. K aktivaci ověřování přes autorizační aplikaci, SMS kód nebo jiné způsobu vám stačí jen pár sekund.

2) Změňte si nastavení citlivého obsahu

“Fotky a videa, které by pro vás mohly být nepříjemné či hanlivé.” Takto popisuje Instagram obsah, kvůli kterému nedávno zavedl filtraci příspěvků v našich newsfeedech. Ačkoli není úplně přesně jasné, co sítem projde a co ne, každopádně vám z kanálu příspěvků dost možná některé prostě mizí a pravděpodobně o tom ani nevíte. Stačí jít do nastavení a filtr vypnout. Po zavedení je totiž automaticky aktivní.

3) Ukládejte si původní příspěvek

V pravěkých dobách Instagramu byla tato funkce běžně aktivní, postupně se ale stala položkou, kterou si musíte sami zapnout v nastavení. Řeč je o ukládání fotek a videí v jejich originální podobě, pokud je pořizujete a upravujete rovnou přes aplikaci Instagram. Byla by škoda, kdyby vám po editaci nějaký původní hezký záběr hned zmizel, ne? Případně si můžete do mobilu ukládat i publikovaná média.

Jak moc aktivně používáte Instagram?