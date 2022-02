Google neustále vylepšuje zabezpečení svého Obchodu Play, přesto se stává, že některá škodlivá aplikace na nejpopulárnější obchod s Androidem aplikacemi proklouzne. Ta, o které se budeme bavit v tomto článku nese název 2FA Authenticator a stihlo si jí za přibližně dva týdny stáhnout více než 10 000 lidí.

2FA Authenticator je nebezpečná aplikace

Tato aplikace se tvářila jako bezpečná a mohli jste si do ní nahrát autentizační protokoly z nejrůznějších aplikací jako například Microsoft Authenticator, Google Authenticator nebo Steam. Poté, co jste si aplikaci nainstalovali a povolili ji veškeré oprávnění, měla přístup k vašim heslům a to včetně internetového bankovnictví (pokud jste ho logicky na telefonu používali). Zdrojový kód aplikace navíc pochází od firmy Aegis a byl typu open-source. Tito “šikulové” jej pouze upravili tak, aby mohl dělat v telefonech neplechu.

Z Google Play byla sice již odstraněna, ovšem pochopitelně těm, kteří ji stihli nainstalovat zůstane v telefonu. Jestliže jste si tedy aplikaci stáhli, okamžitě ji odinstalujte a nezapomeňte si změnit veškerá hesla, která jste mohli mít v telefonu potenciálně uložená. Jinak vám hrozí nemalé bezpečnostní riziko.

