Plynulejší obraz za patnáct stovek. Levný monitor Acer má 144 Hz, ale jeden háček Hlavní stránka Zprávičky Acer EK241YP0bi je 23,8" herní monitor s VA panelem, Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz S AlzaPlus+ stojí 1 484 Kč, běžně 1 690 Kč Jeden z vůbec nejlevnějších 144Hz monitorů na českém trhu – s tím ale souvisí i kompromisy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.8.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Pokud jste dosud hráli na starém 60Hz monitoru, přechod na 144 Hz je jedna z nejlevnějších věcí, které pro svůj herní zážitek můžete udělat. Acer EK241YP0bi teď členové AlzaPlus+ koupí za 1 484 Kč, což z něj dělá jeden z nejlevnějších 144Hz monitorů, jaké se u nás prodávají. Zázraky od něj nečekejte, ale na svůj úkol stačí. 👍 Berte, pokud hrajete Valorant, CS2, Fortnite nebo Apex a chcete plynulejší obraz za co nejmíň peněz.🤔 Váhejte, pokud pracujete s fotkami nebo videem – 6bitový panel a jas 250 nitů na barevně přesnou práci nestačí.💰 Cenovka: 1 484 Kč je částka, za kterou se běžně prodávají obyčejné 60Hz kancelářské monitory. CHCI 144HZ MONITOR ZA 1 484 KČ Na kompetitivní střílečky to stačí Rozdíl mezi 60 a 144 Hz je v rychlých hrách okamžitě poznat – obraz je plynulejší, míření přesnější a snáz sledujete pohybující se protivníky. Na tituly jako Valorant, CS2, Fortnite nebo Apex Legends, kde se hraje ve Full HD kvůli maximálním snímkům, je 23,8″ panel s rozlišením 1920 × 1080 přesně ta správná kombinace. Nechybí FreeSync pro synchronizaci s grafickou kartou (zbaví vás trhání obrazu), deklarovaná odezva 1 ms a technologie Flicker-free s filtrem modrého světla, které oceníte při delších seancích. VA panel navíc nabízí nativní kontrast 10 000:1, takže tmavé scény ve hrách vypadají líp než na levných IPS panelech. Kde se šetřilo a je to vidět Za patnáct stovek se nedá čekat všechno, a tady se šetřilo hlavně na panelu. Barevná hloubka 6 bitů znamená, že monitor zobrazí zhruba 262 tisíc barev místo 16,7 milionu u 8bitových panelů – zbytek se dopočítává technikou zvanou dithering. V praxi to poznáte na jemných přechodech, třeba na obloze nebo v kouři, kde se mohou objevit viditelné pruhy. Jas 250 nitů je nízký, takže do prosluněné místnosti se monitor moc nehodí, a VA panel má tradičně horší pozorovací úhly než IPS – při pohledu ze strany barvy blednou. Zamrzí i konektorová výbava: jen HDMI 1.4 a analogové VGA, žádný DisplayPort. HDMI 1.4 sice 144 Hz ve Full HD utáhne, ale jde o starší standard a s modernější kartou byste ocenili víc možností. Stojan neumožňuje výškové nastavení, takže počítejte s VESA držákem (100 × 100), pokud chcete monitor mít v ideální výšce. Pro kompetitivní hraní ve Full HD je to za 1 484 Kč nejlevnější cesta k plynulejšímu obrazu; kdo chce věrné barvy nebo pracuje s grafikou, ať si připlatí za 8/10bitový IPS. KOUPIT NA ALZE Poznáte rozdíl mezi 60 a 144 Hz? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář acer akce alza monitor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024