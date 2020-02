Google Mapy slaví 15 let. Těchto 15 zajímavostí o nich možná nevíte

Dnes je to přesně 15 let, co světlo světa spatřily Mapy Google. Nástroj, který teď na počítačích i v mobilních telefonech používají miliony lidí po celém světě, byl americkým technologickým gigantem poprvé představen 8. února 2005. Přinášíme vám o aplikaci Google Mapy 15 vybraných zajímavostí, o kterých jste dost možná vůbec neměli tušení. Některé jsou běžně dohledatelné, jiné pocházejí z vyprávění českého projektového manažera tohoto projektu Jaroslava Bengla. Zmínil je při nedávném spuštění nástroje Street View v Národním muzeu v Praze u příležitosti oslavy tohoto výročí.

15 zajímavostí o aplikaci Google Mapy 1 – 5

1) Dánsko-australský začátek

Jak je tomu i u spousty dalších současných projektů pod pod hlavičkou Googlu, ani Mapy nepocházejí původně přímo z jeho “dílny”. Americký gigant koupil mapový projekt dvou dánských bratrů Larse a Jense Eilstrup Rasmussenových z australské firmy Where 2 Technologies. Ten dále rozpracoval a pak v únoru 2005 představil jako Google Maps.

2) Kam s tím tiskem?

Příprava mapových podkladů a navigačních možností byla samozřejmě největším úkolem vývojářů. Po spuštění Map se ale objevila jedna nečekaná výzva. Většina uživatelů si totiž plánovala trasy online a pak mapy brala s sebou. Když si to pak Google uvědomil, před programátory stál problém, kam co nejefektivněji umístit tlačítko “Tisk”, aby ho měli uživatelé po ruce.

3) Jediný kontinent na Zemi

Když byla spuštěna první verze Map, byl v nich zpracovaný jediný kontinent – Severní Amerika. Při oddálení mapy tak byly vidět primárně USA a Kanada a zbytek světa zabíralo modré moře. Novináři se tehdy z aplikace vystřelili titulkem “Svět podle Google”. Firma pak začala pracovat na mapování zbytku světa.

4) Obrovský počet uživatelů

V současnosti Google Mapy používá více než miliarda uživatelů alespoň jednou za měsíc. V obchodech s aplikacemi má ovšem několikanásobně větší počet stažení. Jen na Google Play je to přes 5 miliard. Z AppStore oficiální číslo neexistuje, ale nějaké té miliardě by se to také mohlo blížit.

5) Obrovský počet ujetých kilometrů

Za jediný den vedou Google Mapy své uživatele po trasách delších než jedna miliarda kilometrů. Této hodnoty bychom u nás dosáhli, kdyby každý den jelo 5 milionů lidí se zapnutou navigací z Prahy do Brna.

15 zajímavostí o aplikaci Google Mapy 6 – 10

6) Obrovský počet cest a míst

V Mapách Google jsou zaneseny podklady k více než 220 zemím světa, ve kterých existuje přes 200 milionů míst. Jde o cesty i body zájmu – hotely, firmy, restaurace, parky nebo zastávky.

7) Obrovský boom v posledním roce

Hlavně díky dokonalejšímu strojovému učení přibylo v Mapách za poslední rok více ulic a budov než za posledních deset let. Google byl schopný umělou inteligenci naučit rozpoznávat okraje domů a číst i ručně napsané názvy ulic a čísla budov. AI teď tedy sama zpracovává nově nafocená místa. V Nigérii tak automat nedávno zpracoval 20 tisíc názvů ulic, 50 tisíc adres a 100 tisíc firem.

8) Nabušené Street View

V nástroji Street View, skrze který se můžete virtuálně procházet po nejrůznějších lokalitách ve všech koutech světa, je nafoceno více než 16 milionů kilometrů. Nejde přitom jen o ulice, chodníky či stezky, ale také o interiéry památek, veřejných budov a firem.

9) Překvapivě těžká trojkolka

Když Google hledal zaměstnance pro pořizování Street View záznamů z jízdního kola (tam, kde nešlo, nebo nebylo vhodné použít auto), zájem byl obrovský. Nebylo to ale tak snadné. Firma totiž hledala opravdu velmi zdatné cyklisty, jelikož daná trojkolka vážila 180 kilogramů. Nevezla totiž jen kamery, ale třeba také stolní počítač či dieselový agregát.

10) Překvapivě lehký batoh

Původní batoh pro pěší snímaní vážil skoro dvacet kilogramů. Ten současný má asi osm kilo a je tedy mnohem snazší s ním chodit i po horských stezkách.

15 zajímavostí o aplikaci Google Mapy 11 – 15

11) Široká škála snímacích prostředků

Do třetice Street View. Je zajímavé, kolik různých značek aut bylo systematicky využito pro snímání. Hromadně objednané flotily vozů Toyota, Chevrolet, Opel, Fiat nebo třeba Pontiac jezdily v různých zemích. Cyklistické a pěší snímání jsme už zmínili, ale věděli jste, že v nedostupných oblastech snímaly pro Street View taky sněžné skútry, vlaky, lodě nebo ponorky?

12) Miliony pomocníků

Do Map doteď přispělo přes 120 milionů lokálních editorů ve 24 tisících měst a obcí. Denně je do databáze zapsáno 20 editací od “contributors”. Jde třeba o informace o zrušených cestách, uzavřených podnicích či nových bodech.

13) Jsou místa, kam se ani v Mapách nepodíváte

Vlády a vojenské úřady mají právo říct, které oblasti nesmí být ze satelitů foceny příliš detailně. Některé jsou dokonce úplně rozmazané. Je pochopitelné, že je potřeba ukrýt například pozice radarů a dalších strategických míst. Bahrajnská vláda dokonce kdysi zakázala satelitní snímky z toho důvodu, aby se kvůli nim chudší obyvatelé nebouřili proti majitelům luxusních rezidencí.

14) Široká škála využití

Co kdo našel v Google Mapách, případně v nástroji Earth? Kromě tras na dovolenou jsou to opravdu zajímavé věci. Archeologové našli zatím neobjevené pyramidy, na střeše íránského letiště se po 30 letech našla Davidova hvězda, švýcarské policisty zase aplikace přivedla k polím s marihuanou.

15) Trollové a sabotéři

Nedávno jsme psali třeba o muži v Berlíně, který ve vozíčku tahá 99 telefonů se zapnutou navigací a vytváří virtuální zácpy. Největším terčem vtipálků je nicméně Street View. Jakmile lidé zahlédnou snímací auto, vymýšlejí často různé naschvály v čele s netradičními pózami. Často jde i o náhody. I firmy zkoušely snímání využít ve svůj prospěch. Existuje příhoda, kdy Fiat zjistil snímání ve Švédsku a vyslal jedno své auto to od Googlu sledovat. Výsledkem bylo skoro 50 km záběrů s jejich vozem. Byl dokonce vyfocený před autosalonem Volkswagenu.

Které z těchto 15 zajímavostí o aplikaci Google Mapy jste už znali?