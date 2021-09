Messenger má 10 novinek k 10. výročí. Kolik jich oceníte?

Letos v srpnu uběhlo přesně deset let od chvíle, kdy největší sociální síť světa spustila svůj chatovací nástroj Messenger. Od té doby spojuje více než miliardu lidí napříč celým světem a neustále (k nelibosti některých uživatelů) přichází s dalšími a dalšími funkcemi a změnami. A dokazuje to i v rámci oslav tohoto velkého výročí. K desátým narozeninám vypouští ven dalších 10 novinek naráz. Mrkněte, jaké to jsou. Názvy všech jsou zatím jen volně přeložené, ve finále se české znění může lišit.

10 novinek v aplikaci Messenger

“Kdo nejvíc…” či “Kdo nejčastěji…” (Most Likely To…) – Půjde o novou formu hlasovací ankety, ve které se bude mezi účastníky hromadného chatu vybírat, kdo nejlépe odpovídá zadané situaci. Třeba “Kdo nejvíc miluje sport?” nebo “Kdo nejčastěji chodí pozdě?” Narozeninové šeky – Uživatelé v USA, kteří jsou zaregistrovaní ve Facebook Pay, budou mít možnost posílat a přijímat u příležitost narozenin šeky s vybranou finanční hodnotou. Narozeninové téma – Upravený grafický vzhled pro příležitost narozenin. Narozeninové 360° pozadí – Speciální pohyblivá tapeta. Narozeninové nálepky – Nová sada velkých Emoji. Narozeninové konfety – Animovaný efekt. Narozeninový dort ve VR – Sladká pozornost ve virtuální realitě. Narozeninová melodie – Další k nově přidaným zvukům neboli Soundmoji. Nové sdílení kontaktů – Pro odeslání vizitky postačí v seznamu uživatelů klepnout na konkrétní řádek a nasdílet info někomu dalšímu přes nové tlačítko. Vlastní grafické efekty u frází – Uživatel si může nastavit slovo či frázi v kombinaci s emotikonem. Po použití slova či fráze pak tyto emotikony vyletí jako konfety.

Vizualizace nových funkcí a vychytávek si můžete prohlédnout v oficiálním blogovém příspěvku. Kromě druhého bodu zatím není jasné, které novinky se dostanou i k uživatelům v ČR.

Která novinka vás zaujala nejvíc?