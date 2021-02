Čínská společnost ZTE představila na veletrhu MWC Shanghai systém rozpoznávání obličeje, který je přímo pod displejem podobně jako třeba čtečky otisků prstů anebo nově i selfie kamery. Výsledkem tak je bezrámečková přední strana telefonu, kde není žádný výřez nebo průstřel. Pro ZTE se jedná o další úspěch s implementací technologií pod displej. Už v minulém roce jako první společnost začala masově vyrábět a prodávat telefony se selfie kamerou pod displejem. Nyní tak přidávají pod displej i technologii, která normálně potřebuje velký výřez jako jsme to mohli vidět u starších telefonů řady Huawei Mate, kde se nachází 3D skenování obličeje a samozřejmě také iPhony od Applu, kde se nachází Face ID.

Systém rozpoznávání obličeje pod displejem uvidíme už možná u telefonu ZTE Axon 30 Pro

ZTE dokázalo najít kompromis mezi tím, aby při skenování přes displej dokázalo “projít dostatek informací o obličeji uživatele” a zároveň aby nebyla příliš narušena kvalita samotného displeje. V oblasti, kde se nachází senzory pro 3D sken byla navýšena hustota pixelů. Jemnost displeje v okolí je 400 ppi a také byla navýšena obnovovací frekvence na 120 Hz.

ZTE world First under screen 3D Structured Light Technology

Podle vyjádření už je 3D skener pod displejem dostatečně bezpečný pro ověřování mobilních plateb. Podporuje také možnost vytváření 3D modelů a rozšířená realita, která půjde využít u selfie snímků. Prozatím v tuto chvíli nebylo oznámeno, které modely tuto technologii obdrží. Spekulace ale naznačují, že by to mohlo být už zanedlouho při představení telefonu ZTE Axon 30 Pro. Doufejme, že systém rozpoznávání obličeje pod displejem bude fungovat tak, jak ZTE slibuje a v budoucích letech se začne implementovat i do dalších telefonů.

Těšíte se na implementaci kamery a 3D senzorů pod displej, anebo vám nevadí výřezy?

Zdroj: engadget.com