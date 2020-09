Placeným rozšířením v Chromu odzvonilo. Alespoň v oficiálním obchodu

Americký Google oznámil, že končí se zprostředkováním plateb za rozšíření pro prohlížeč Chrome. Co to znamená? Že zanedlouho nebude možné přímo v prostředí Chrome Web Store (Internetový obchod Chrome) platit za prémiové doplňky alias pluginy do tohoto populárního prohlížeče. Jedním z důvodů je časté zneužívání této platební brány různými podvodníky. Google naplánoval zrušení těchto plateb za Chrome rozšíření do několika etap.

Již 27. března letošního roku Google zastavil pro vývojáře možnost přidat placené rozšíření do zmíněného obchodu. To, co mělo být jako dočasné výstražné řešení, se nyní 21. září proměnilo v trvalou blokaci. V Chrome obchodě se tedy již několik měsíců neobjevují placené pluginy a nikdy už nebudou. Od 1. prosince budou navíc zablokovány i free trialy aneb dočasné testovací spouštění. Finální fáze nastane 1. února 2021, kdy zrušení plateb za rozšíření pro Chrome postihne bez rozdílu všechny vývojáře a pluginy. Pro autory nástrojů to znamená, že musejí pro své stávající i budoucí platící uživatele najít jinou alternativu pro převod peněz. Pokud nějaké rozšíření pravidelně platíte, očekávejte od jeho vývojářů zprávu o tom, že dojde k nějaké změně. Pokud již tedy neprobíhá platba mimo Chrome Web Store.

Máte v Chromu nějaká placené rozšíření? Jaká?

Zdroj: Google