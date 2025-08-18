TOPlist

Aplikace Zprávy od Googlu se naučila vrátit čas, tak trochu

  • Po podpoře RCS dostává aplikace Zprávy od Googlu další, tentokrát však menší vylepšení
  • Výchozí aplikace pro SMS v Androidu se naučí mazat odeslané zprávy
  • Nová funkce se již šíří mezi uživateli

Vašek Švec
18.8.2025 10:00
Zprávy od Googlu mazání zpráv

Znáte to, občas odešlete zprávu a až poté si uvědomíte, že v ní byla chyba, omylem jste ji poslali špatné osobě, nebo ji prostě jen chcete „vzít zpět“. Pokud však používáte výchozí aplikaci pro SMS v systému Android, kterou je aplikace Zprávy od Googlu, je to poněkud problém. Tedy byl to problém, až dosud.

Nová aktualizace se již šíří

S příchodem nové aktualizace aplikace Zprávy od Googlu první uživatelé hlásí změnu při mazání jednotlivých zpráv. Až doposud to totiž fungovalo tak, že po označení zprávy, kliknutí na ikonu popelnice a potvrzení došlo ke smazání zprávy pouze ve vašem zařízení, respektive účtu. Toto smazání nemělo žádný vliv na odeslaný text u vašeho kontaktu. Nově je pak potvrzovací dialogové okno rozšířeno o volbu s všeříkajícími popisky – „Smazat u všech“ nebo „Smazat u mě“.

Zprávy od Googlu mazání zpráv test

Tato nová funkce je již dostupná prostřednictvím běžných aktualizací aplikace Zprávy. Pokud k vám tedy ještě nedoputovala, zkuste mrknout do Obchodu Play, zda tam nějaká aktualizace nevisí ve vzduchu. Jen připomenu, že tato funkce nepřichází jen tak z čista jasna, ale Google ji testuje již od května tohoto roku. Nepřekvapivě pak využívá zabezpečeného RCS protokolu a momentálně je tato možnost dostupná jen pokud obě strany využívají aplikaci Zprávy od Googlu. Pokud tak budete chtít smazat zprávu odeslanou například na iPhone, máte smůlu.

Používáte aplikaci Zprávy od Googlu, nebo sázíte na nějakou alternativu?

Zdroj: GSMArena.com, vlastní

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

