Do Zpráv Google míří tmavé prostředí pro čtení článků a systém hlasování

Komunita XDA Developers “rozebrala” kód nejnovější verze aplikace Zprávy Google a objevila tam dvě nově připravované funkce. Do nástroje na shromažďování a doporučování článků by měl přibýt tmavý režim pro jejich čtení a také nový hlasovací systém. Novinky by se mohly objevit v jedné z nadcházejících aktualizací. Zprávy Google už mají, stejně jako většina ostatních Google aplikací, tmavý režim od loňska. Týká se ale pouze prostředí samotné aplikace, tedy menu tlačítek, pozadí a náhledů. Rozkliknuté články se poté skrze základní Android prostředí WebView zobrazují na klasickém světlém podkladu. Chystaná novinka by měla právě WebView pro Zprávy Google “přebarvit”. V XDA se podařilo funkci manuálně zapnout a otestovat. Výsledek je vidět na přiložených obrázcích.

Tmavý režim by měl v aplikaci Zprávy Google doprovodit také nový hlasovací systém. Bude založen na “palcovém” principu, díky kterému budete moci aplikaci sdělit, zda se vám do(po)ručovaný obsah líbí. Nepůjde pochopitelně o hodnocení samotných článků, ale o možnost napovědět algoritmu, které zprávy jsou pro vás relevantní a které ne. Můžete tak Zprávy Google vycvičit k zobrazování toho, co vás opravdu zajímá. Jak z náhledů této novinky vyplývá, budete mít možnost u palce dolů vybrat i důvod, proč jste tak učinili.

Zdroj: XDA