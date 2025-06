Zprávy Google dohání konkurenci! Dostávají nášup praktických novinek. Na co se můžeme těšit?

Google pokračuje ve vylepšování své výchozí komunikační aplikace Zprávy Google, a s nejnovější aktualizací přináší funkce, které byly hodně populární už v betě. Nyní se novinky dostávají ke všem uživatelům na stabilních verzí a přinášejí funkce, na které jsme od jiných komunikačních platforem už dlouhou dobu zvyklí. Konečně máte například možnost odložit oznámení z rušivých konverzací nebo plně smazat odeslanou zprávu.

Zprávy, které smažete, nemusí od nynějška mizet pouze z vašich očí, ale i z celého chatu – takže všem účastníkům konverzace. Stačí, abyste v rozhraní RCS chatu dlouze stisknuli odeslanou zprávu a zvolili koš. V tu chvíli se zobrazí dvě volby, a to smazání zprávy pro všechny nebo jen pro sebe. Veškeré ukázky novinek v akci poskytl portál 9to5Google.

Tato funkce výrazně vylepšuje kontrolu nad tím, co zůstane ve vašem chatovém vlákně, a navíc konečně dohání to, co už roky umí konkurence typu WhatsApp nebo Signal.

Zprávy Google nyní umožní i odkládání konverzací

Druhou velkou novinkou je odkládání zpráv. V tomto případě stačí na domovské stránce aplikace Zprávy Google dlouze stisknout vybrané vlákno, načež se nahoře objeví nová ikona budíku. Ta otevře jednoduché rozhraní „Odložit upozornění“, kde si lze vybrat, jak dlouho chcete mít od dané konverzace klid.

Na výběr je specificky buď 1 hodina, 8 hodin, 24 hodin nebo dokud ztišení nezrušíte. Kladnou stránkou této novinky je rovněž skutečnost, že se o vašem ztišení konverzace žádný z účastníků konverzace nedozví.

Dalším vítaným detailem je možnost přizpůsobení skupinových konverzací; ty nyní lze přejmenovat, nebo místo výchozí mřížky avatarů zúčastněných nahrát vlastní obrázek. Pokud zrovna žádný vlastní nemáte, bude vám k dispozici i knihovna Google Illustrations.

Poslední novinkou je pak označení RCS stavu už v dialogu pro zahájení nové konverzace. U každého kontaktu teď uvidíte, jestli používá RCS, což vám ušetří čas při výběru správného komunikačního kanálu. Celý vzhled aplikace také více odpovídá stylu Material You díky Dynamic Color podpoře.

Co říkáte na nové funkce Zpráv Google?

Zdroj: 9to5Google