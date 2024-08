To je vtip? Zprávy Google přijdou o oblíbenou funkci

Zprávy Google nejspíš přijdou o oblíbenou funkci



Skončit má možnost obrazu v obraze (PiP)



Uživatelé tím přijdou o jedinečnou šanci sledování videí z YouTube



Jakmile se nějaká nová funkce nebo nástroj dostatečně nechytnou nebo jakmile Googlu po čase přijdou zbytečné, bez milosti je utne. Má tak silnou pozici na trhu, že si to zkrátka může dovolit – a to třeba i k nelibosti uživatelů. Tentokrát tenhle nemilý osud potká funkci obraz v obraze, která je od roku 2022 dostupná v aplikaci Zprávy Google.

Tahle šikovná pomůcka umožnila sledování videí z YouTube, a to v miniaturce, která zároveň nijak výrazně nenarušovala čtení nebo psaní zpráv. Dost podobně to ostatně funguje na WhatAppu nebo v jiných aplikacích. Takže pokaždé, když vám někdo pošle video, nemusíte si ho otevírat v novém okně nebo v jiné speciální aplikace, ale vidíte ho ihned. Což uživatelé rozhodně uvítali. Jenže Google se pravděpodobně rozhodl obraz v obraze neboli PiP zlikvidovat. Proč? To nikdo netuší.

Jisté ale je, že v nejnovější chystané beta verzi appky Zprávy Google chybí kód, který tuto funkci umožňoval. Je možné, že se do ní ještě vrátí – ale stejně tak je možné, že ze Zpráv Google náhle a bez varování jednoho dne zmizí. Což řadu uživatelů nejspíš zamrzí.

Máte rádi funkci obraz v obraze nebo vás naopak štve?

Zdroj: Phone arena,