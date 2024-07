Google po vzoru Applu uvažuje o zavedení RCS pro MMS zprávy

Zvýší se tím kvalita zasílaných fotografií

Aktualizují se i starší skupinové chaty

Kdy naposledy jste posílali fotku, video nebo zvukový záznam prostřednictvím MMS? A kdy jste naposledy nějakou multimediální zprávu dostali? Pro většinu lidí, kteří mají tarif obsahující data, jsou MMS cosi úsměvného z hluboké minulosti. Přesto multimediální zprávy ještě nejsou mrtvé a řada uživatelů si je s oblibou posílá. Mají totiž své kouzlo, a to i když jejich kvalita nebývá moc dobrá a velikost zprávy je zpravidla omezena na max. 300 kb.

Mnohem modernějším formátem zasílání zpráv a multimédií jsou RCS (Rich Communication Services) chaty. Jejich propracovanost a kvalita jsou výrazně vyšší a průkopníkem se v tomto ohledu stal Apple, který se s vývojem a implementací RCS do iPhonů něco natrápil. Nedávno přidal RCS do iMessage, ale zatím pouze v beta verzi iOS 18. A Google v tomto ohledu nechce zůstat pozadu.

Z uniklého kódu vyplývá, že ve své aplikaci Zprávy Google také přemění MMS na RCS. A to nejen ty budoucí, nýbrž zaktualizuje i starší skupinové chaty obsahující multimédia.

Co to znamená? Zvýší se kvalita fotografií, zvětší možná velikost multimédií a u videí bude více možností, jak pracovat s reakcemi. Výsledkem by měl být větší uživatelský komfort. Dosud totiž platilo, že když si uživatelé iPhonů a mobilů s Androidem navzájem posílali obrázky, videa nebo jiná multimédia, skupinový chat se proměnil v řetězec SMS a MMS. Důvodem bylo, že k využití RCS je nutné, aby byl tento protokol aktivní na všech zúčastněných zařízeních.

Podle expertů by převod na RCS měl do budoucna u skupinových chatů fungovat i v případě, že některý z účastníků nemá tento protokol aktivní. U Applu se očekává zavedení RCS na podzim, kdy by měl vyjít nový iOS 18. Kdy se nový protokol objeví ve Zprávách Google, zatím není zřejmé.

Posíláte ještě MMS?

