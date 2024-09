Zprávy Google dostanou nové bezpečnostní opatření. Jistě vás potěší

Do Zpráv Google přibude nová ochrana proti spamům

Současná kategorizace zpráv se rozšíří ještě o položku Cross Country

Pomůže lépe odchytávat spamy i phishingové útoky

Většině z nás čas od času dorazí nějaká podezřelá SMS zpráva s podivným odkazem a psaná lámanou češtinou. Ten, kdo odhalí, že jde o spam, má dvě možnosti – ignorovat ho nebo rovnou smazat. Zprávy Google ale brzy mají přinést další nástroj, který se spamy zatočí mnohem rychleji, efektivněji a tak, aby nás vůbec nemohly obtěžovat.

Server Android Authority totiž v nejnověji připravované aktualizaci našel řetězce kódů, které naznačují, že k současným kategoriím ve Zprávách Google přibude ještě jedna s názvem Cross Country. Do ní by měly automaticky “padat” přijaté zprávy pocházející z mezinárodních čísel. U většiny z nás jde přitom o spamy nebo o pokusy vylákat z příjemce osobní či bankovní údaje. Takže spoustě uživatelů tahle drobnost dokáže nejen ulehčit život, ale ochrání to třeba i jejich úspory.

Google nám ale nejspíš nebude vnucovat, aby všechny mezinárodní zprávy padaly rovnou do této složky. Budete si ji pravděpodobně moci vypnout a vůbec ji nebudete muset používat. Není jasné, kdy tato novinka přijde ani jestli nakonec bude mít odhadované funkce, ale v Google Zprávách se rozhodně něco nového chystá.

Jak se vypořádáváte se spamovými SMS?

Zdroj: Pixabay, Android Authority