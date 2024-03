Zprávy Google začaly zničehonic zlobit majitelům rootovaných Android telefonů, posléze se však ukázalo, že nejde o neškodnou chybu, ale úmysl vývojářů. Napříč internetem se objevilo vícero příspěvků od uživatelů, kterým přestaly fungovat RCS zprávy, jež poskytují výrazně víc možností než dnes už mírně zastaralý standard SMS.

Několik stížností se nahromadilo na podpoře Googlu, fóru XDA nebo sociální platformě Reddit, kde jeden z postižených demonstroval, jak mu RCS zpráva zmizí prakticky hned poté, co se pokusí o její odeslání. Podle jiného uživatele mu RCS konverzace nefungují ani přesto, že Zprávy Google v nastavení hlásí stav „Připojeno“.

Heads up: Users are reporting that the Google Messages app won’t let them send or receive RCS messages if the OS is rooted or hasn’t passed GMS certification (like most custom ROMs).

It seems that Google Messages has implemented Play Integrity API attestation checks, so be aware… pic.twitter.com/IwEKJQ0Z2v

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 29, 2024