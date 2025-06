Tohle se Googlu nepovedlo: Zprávy Google mají rozbitou beta verzi. Co se děje a co s tím?

Beta verze aplikace Zprávy Google obvykle bývá dost stabilní, ale tentokrát se do testovací verze vloudila nepříjemná chyba. Uživatelům aplikace aktuálně padá při pokusu o sdílení obrázků nebo odkazů. Problém nastává na stránce výběru příjemce, která se objevuje vždy, když se pokoušíte něco sdílet z jiné aplikace právě přes Zprávy Google.

K pádům dochází jak při použití klasického Android Share Sheetu (systémového sdílení), tak i při kliknutí na nové tlačítko „Přeposlat“, které se nedávno objevilo vedle obrázků v konverzaci.

Nepomůže ani pokus o sdílení z fullscreenového náhledu obrázku – aplikace se v každém případě zhroutí a ukončí.

Koho se rozbité Zprávy Google týkají a jak to obejít?

Tato chyba se objevuje ve verzi s označením 20250610_00_RC02.phone.openbeta_dynamic, která se šíří mezi uživateli Pixel a některých Samsung zařízení. Pokud patříte mezi testery beta verzí Zpráv Google, pravděpodobně ji už máte.

Chyba se naštěstí netýká stabilní verze. Z toho plyne, že nejjednodušším řešením je z beta programu dočasně vystoupit. Návod, jak na to, v tomto případě poskytuje oficiální návod od společnosti Google. Pak stačí počkat pár minut, než změny proběhnou, a provést následující:

Otevřete nastavení telefonu -> Aplikace -> Zprávy -> Odinstalovat aktualizace

V Obchodě Play znovu aplikaci aktualizujte (tentokrát se vám neaktualizuje na nejnovější beta verzi, ale na nejnovější stabilní verzi).

V případě, že si nepřejete z beta programu odcházet, existuje pár lehce krkolomných způsobů, jak chybu v tuto chvíli obejít. Co se týká sdílení odkazů, ty lze ručně zkopírovat a následně vložit do konverzace; v případě obrázků je pak potřeba příslušný obrázek stáhnout do galerie telefonu a sdílet přímo z ní, avšak jen uvnitř existujícího vlákna.

Chyba nicméně zatím nemá oficiální opravu, ale Google by měl vydat novou verzi již začátkem tohoto týdne. Do té doby se vyplatí buď přejít na stabilní verzi, nebo si osvojit ruční sdílení, zejména pokud se na Zprávy Google spoléháte každý den.

Jste součástí beta programu? Pokud ano, narazili jste na stejný problém?

