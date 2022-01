Země varují své olympioniky před používáním mobilů v Číně

“Využijte telefony, které od nás dostanete, a ne své osobní.” Olympijské výbory několika zemí začaly své reprezentanty upozorňovat, že by neměli po dobu přítomnosti v čínském Pekingu používat k přístupu k internetu a spouštění aplikací své vlastní mobily. Sportovní organizace z Velké Británie a Nizozemska již zasáhly dříve a zmiňovaly přímo digitální špionáž, stejná opatření nyní řeší i německý výbor. Telefony používané nizozemskými sportovci mají být dokonce po olympiádě zničeny.

Mezinárodní olympijský výbor zatím odmítl kroky národních organizací komentovat. Jisté ale je, že zmíněné země budou sportovce co nejvíce tlačit do používání telefonů, které jim právě MOV zajistí. Tedy mobily značky Samsung, která je v tomto ohledu oficiálním partnerem her. Použití smartphonu přitom bude v Pekingu nezbytné. Počítá se s instalací aplikace “My2022”, skrze kterou se bude mimo jiné prokazovat bezinfekčnost. Právě tento nástroj a přístup k internetu doporučují sportovcům experti používat jen v předem zkontrolovaných mobilech a své vlastní používat jen před a po olympiádě.

Jak vnímáte tyto kroky výborů?

Zdroj: faz