Google testuje nové zkratky na zamykací obrazovku Pixelů

Různí výrobci mobilních telefonů, kteří jsou současně tvůrci nadstaveb Androida, nabízejí uživatelům možnost používat rozšířené funkce nad rámec základní podoby systému. Mezi takové vychytávky patří třeba zkratky použitelné rovnou ze zamykací obrazovky, které si může uživatel sám vybrat a nastavit. Známé pořekadlo “kovářova kobyla chodí bosa” platí i zde, neboť tuto možnost zatím nemají telefony Google Pixel s čistým Androidem. Brzy se to ale asi změní.

Při rozboru beta verze kvartální aktualizace Android 13 QPR2 se podařilo objevit novinku, která by měla při nejbližším vydání balíku “Pixel feature drop” dorazit právě do Google telefonů. Nová nabídka umožní vybrat dvě konkrétní tlačítka, která se objeví po stranách u spodního okraje displeje. Typicky zde bývá otevření aplikace pro hovory a spuštění fotoaparátu. Z náhledů je patrné, že vývojáři hodlají přidat třeba i přepínače pro režim Nerušit nebo Svítilnu.

You have to long-press each shortcut to activate them instead of tapping. Here's a demo. pic.twitter.com/0WVU9aYNB5

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 1, 2023