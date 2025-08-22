Zamyšlení: Kolik utrácíme za on-line předplatná a opravdu je všechna potřebujeme? Hlavní stránka Články Předplatné nabízí velká část populárních on-line služeb Na benefitech a komfortu se snadno vypěstuje závislost Zamyslete se s námi nad tím, kolik za předplatná utrácíte Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.8.2025 12:00 2 komentáře 2 Troufnu si říct, že pokud si v dnešní době chcete z pohybu na internetu odnést co možná nejpříjemnější zážitek, bez placení se neobejdete. Třeba takový YouTube mi se současným množstvím reklam připadá takřka nekoukatelný a dříve zcela bezplatné Mapy.cz (dnes už Mapy.com) uzamkly řadu funkcí za paywall. O tom, že sledování filmů a seriálů na pirátských serverech je nemorální, se snad nebudu muset dohadovat s nikým (nehledě na to, že i tyto weby bývají zpravidla prolezlé tím nejotravnějším druhem reklamy). Pokud to vnímáte stejně jak já, pořídíte si tuhle Netflix, tamhle na chvíli Disney+ a skončíte s několika měsíčními platbami na krku. Zkroťte si předplatná, než vás ovládnou K sepsání tohoto textu mě nakopl e-mail s fakturou a oznámení z bankovní aplikace, kterým jsem byl informován o předplacení prémiového členství ve sportovní aplikaci Strava na dalších dvanáct měsíců. Zapomněl jsem si ověřit status studenta, a tak mně místo pětistovky odešlo tisíc korun. Předplatných už mám zkrátka poměrně dost na to, abych se v nich zvládl jednoduše orientovat. Dalšího roku se Stravou sice příliš litovat nebudu (maximálně tedy toho, že jsem zbytečně platil více, než bych musel), ale stejně mě tato událost přiměla k tomu, abych se na moment zamyslel, za kolik on-line služeb vůbec platím. A zda je vlastně všechny potřebuju. Moje sbírka aktivních předplatných vypadá takto (snad jsem na nic nezapomněl): YouTube Premium Student – 129 Kč/měsíc Google One Standard (200 GB) – 79,99 Kč/měsíc Podpora tvůrce na HeroHero – 3 €/měsíc (v závislosti na aktuálním kurzu okolo 80 Kč) Podpora tvůrce na Patreonu – 140 Kč/měsíc SkyShowtime (Standard podporovaný reklamou) – 159 Kč/měsíc Strava – 999 Kč/rok (předtím 499,50 Kč/rok) Suma sumárum, pokud bych žádné z předplatných nerušil, má roční útrata by činila zhruba 8 tisíc korun. Sám jsem byl touto částkou mírně zaskočen, a to ještě nepočítám služby, k nimž mám přístup, ale platí je za mne někdo jiný (rodinný Netflix, firemní nástroje atp.). Na komfortu si rychle vypěstujete závislost Všechna předplatná přináší v určité podobě vyšší komfort, na kterém se snadno vypěstuje závislost. Jakmile si zvyknete na sledování seriálů na zpoplatněné streamovací platformě, dost možná pak opustíte pirátské weby nadobro a raději si pořídíte předplatné jen kvůli jednomu titulu (mluvím z vlastní zkušenost, SkyShowtime jsem si pořídil kvůli seriálu Den Šakala). Další problém může nastat ve chvíli, kdy své předplacené benefity využíváte natolik, že vám přestanou stačit. Pak možná sáhnete po dražším balíčku, stejně jako já v případě Google One. Zkušební doby jsou zrádné V neposlední řadě si dovolím poukázat na fenomén zkušebních dob. Znáte to. Nainstalujete si aplikaci a ta vám ihned po spuštění nabídne zkušební dobu prémiové verze. Na týden je zdarma, ale musíte zadat informace o platební kartě, a pokud předplatné těsně před ukončením bezplatné lhůty neodhlásíte, odejde vám platba v plné výši. Snad nejsem jediný, kdo si takto tři měsíce předplácel Voyo (dnes už Oneplay) protože byl líný jej zrušit… Opravdu je potřebujeme všechna? Pokud si říkáte, že byste si rádi pořídili nový telefon, dopřáli si příští léto o chlup lepší ubytování na dovolené nebo udělali radost někomu blízkému, a přemýšlíte, kde na to vzít peníze, možná je čas se zamyslet nad tím, zda si náhodou nepředplácíte služby, které nevyužijete. A taky si položte otázku, jestli i ty, které skutečně neplatíte jen tak z nedbalosti, opravdu nutně potřebujete. Jaké služby si předplácíte vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář předplatné Mohlo by vás zajímat Google nabízí nové předplatné. Za úplný pakatel poskytne více úložiště Adam Kurfürst 11.9.2024 Elon Musk se toho nebojí. Navýšil cenu předplatného za X až o 365 % Jana Skálová 27.12.2024 Placený WhatsApp se blíží. Jaké novinky přinese? Jakub Kárník 25.1.2023 Google brzy zpoplatní službu, která byla roky zdarma Marek Houser 20.1.2022 Duolingo Max přichází do Česka! Využijte AI k efektivnějšímu učení jazyků Adam Kurfürst 28.8.2024 Mapy.cz spouští předplatné! Známe cenu a výhody, lze jej získat i zdarma Adam Kurfürst 3.12.2024