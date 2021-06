Žádaná funkce aplikace YouTube se už testuje. Oceníte ji?

Aplikace pro přehrávání videí YouTube se neustále mění a nabízí další a další funkce. Jedna taková novinka se už nyní testuje. Týká se automatického přehrávání videí na úvodní stránce. Bude se vám tato vychytávka hodit?

Redaktorům známého serveru XDA-developers neunikl jeden z Twitterových příspěvků majitelů telefonu Google Pixel 4A, který si všiml v aplikaci YouTube zajímavé novinky. Videa je schopen přehrávat přímo na úvodní stránce, aniž by je musel rozklikávat. To se rozhodně může v mnoha případech hodit.

Novinek je však více. Videa na úvodní obrazovce se budou přehrávat i se zvukem a dokonce se objeví i možnost je posouvat. V pravém horním rohu prohlíženého snímku také přibudou ikony umožňující vypnout/zapnout hlasitost nebo zobrazit titulky. Jak však můžete vidět na videu níže, tyto funkce zatím nefungují tak, jak by měly. Je tedy jasné, že se jedná o zkušební provoz.

Android 12, Pixel 4A. You can play entire YouTube video from home screen without actually clicking on it. YouTube has also added an option to toggle CC and scroll through progress player (can see image preview now) @MattNavarra @wongmjane @alex193a @liahaberman @digitaliworld pic.twitter.com/JY8ehkcSUp

— Samarth 🍥 (@iamstake) June 22, 2021