Julio Lusson je kubánský YouTuber, který nám již dříve dodal několik fotografií telefonu Pixel 4a. Přinesl test výdrže baterie, test fotoaparátu včetně videa a také screenshoty ze systému. V neděli však Julio vysílal živě na YouTube, čímž oslavoval 10 tisíc odběratelů a odpověděl na otázky týkající se telefonu. Co nového jsme se tedy dověděli?

Lusson nejprve potvrdil, že se opravdu jedná o prototyp Pixelu 4a, což dává smysl i vzhledem k tomu, že má upravené logo. Dočkali jsme se například rozměrů, které činí 144,2 mm x 69,4 mm x 8,4 mm, což je oproti Pixelu 3a o dost méně. Ten totiž disponuje rozměry 151,3 x 70,1 x 8,2 mm. Potvrzuje také, že je telefon lehký a váží něco mezi 135 a 140 gramy. Dále zmínil, že telefon přijde o funkci Active Edge, kterou Google představil spolu s Pixely 2.

Emisión en directo de TecnoLike Plus

Julio dále říká, že si zamiloval haptickou odezvu Pixelu 4a. Je prý dostatečně silná a velice příjemná. Co se týče displeje, k němu řekl pouze to, že je maximální jas uspokojující, ovšem není nejlepší na trhu. Na jeho prototypu se kolem selfie kamerky nachází kovový prstenec. Dle něj může jít o designový prvek, ale může to být také způsobeno tím, že má pouze prototyp. Vyjádřil se taktéž k reproduktorům, které dle jeho názoru hrají poměrně kvalitně a velmi hlasitě.

Jste spokojeni s tím, jak YouTuber hodnotí Pixel 4a?

Zdroj: gsmarena.com