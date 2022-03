Tohle lidi naštve. Končí nejoblíbenější alternativa YouTube

Bezplatné přehrávání bez reklam a také možnost poslechu na pozadí bez nutnosti mít aplikaci otevřenou na displeji. To jsou dva hlavní důvody, proč lidé zbožňují free nástroj (YouTube) Vanced. Aplikaci, která se roky těší obří oblibě díky funkcím, jenž jsou jinak u klasického YouTube za poplatek, ale k velkému překvapení oficiálně odzvonilo. Její vývojáři před několika hodinami na Telegramu oznámili, že jsou nuceni další udržování a propagování všech variant nástroje Vanced zastavit.

Za koncem vývoje dle vyjádření stojí “právní důvody”, takže pravděpodobně došlo k velkému nátlaku se strany společnosti Google, která provozuje server a aplikace YouTube. “Vanced končí. V nejbližších dnech budou odstraněny odkazy ke stažení. Discord server, chat na Telegramu a subreddit prozatím zůstanou zachovány. Víme, že to není něco, co byste chtěli slyšet, ale je to něco, co jsme museli udělat. Chceme vám všem poděkovat za podporu v průběhu let,” napsali autoři projektu s tím, že poslední verze aplikace ale zůstane nadále funkční. Uvidí se, na jak dlouho.

Jak dlouho jste zvyklí na YouTube Vanced?