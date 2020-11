YouTube bude nyní zobrazovat reklamy u všech videí. Co to znamená?

Od dnešního dne bude v USA YouTube zobrazovat reklamy u všech videí. Jsou tím tedy myšlena úplně všechna videa a to včetně těch, jejichž autoři je tam nepřidávají. Zrovna na českém YouTube je takových tvůrců poměrně málo, ovšem postihnout to může menší Youtubery. Ty se totiž nemohou zapojit do partnerského programu a tak veškerý zisk z reklam shrábne Google.

YouTube bude zobrazovat reklamy u všech videí

Tvůrci, kteří tak nebudou chtít o svůj zisk přijít, budou se muset zaregistrovat do partnerského programu. Pro registrování je potřeba, aby autor nasbíral za 12 po sobě jdoucích měsíců alespoň 4 000 hodin sledování a měl více než 1 000 odběratelů. To zase není tak hrozné a pro autory, kteří publikují svůj obsah pravidelně to nebude problém. Tato “novinka” má být kromě USA rozšířena do všech zemí světa a to včetně České republiky.

Reklama je pro Google obecně velkým byznysem. Za poslední čtvrtletí na nich vydělala přes 5 miliard dolarů, nyní to bude mnohem více. Jsme zvědaví, jak s k této novince tvůrci postaví. Jedinou možností (kromě AdBlocku, který sami také nepodporujeme) je zakoupení služby YouTube Premium, díky které si budete moci užívat videa kompletně bez reklam.

Jak moc řešíte reklamy vy?