Podívejte se na první video z YouTube. Odstartovalo fenomén, který ovlivňuje životy nás všech

Každou minutou na YouTube přibývají tisíce a tisíce nových videí. Většina z nich zapadne, některá se stanou hitem. V posledních letech si prostřednictvím jejich tvorby přivydělává čím dál více lidí a leckteří youtubeři si z natáčení udělali solidní živobytí. Zkrátka, dnes považujeme YouTube za nedílnou součást digitálního světa a jen těžko si dokážeme představit internet bez této platformy.

V únoru oslavila dvě desetiletí od svého vzniku a 24. dubna 2025 je to přesně 20 let, co na ni bylo nahráno historicky první video. Má pouhých 19 vteřin a jeho kvalita je z dnešního pohledu děsivá. Ale o tu v něm tehdy vůbec nešlo.

První youtuber jawed

Prvním youtuberem se stal uživatel s přezdívkou jawed. Jedná se o muže jménem Jawed Karim, který byl jedním ze tří zakladatelů YouTube. Steve Chen, Chad Hurley a Jawed Karim se snažili vytvořit platformu, na níž mohou uživatelé nahrávat svá videa a sdílet tak s ostatními své zážitky, zajímavosti a tak dále. V té době se sice o podobný projekt snažil i Google, ale nepodařilo se mu příliš uspět (a tak záhy raději od trojice zakladatelů jejich YouTube koupil).

Aby lidé lépe pochopili, k čemu má YouTube sloužit, vzniklo právě toto první video. Nese název Me at the zoo a je natočeno před výběhem slonů v zoologické zahradě San Diego. Jawed nás v něm poučuje, že sloni mají „vážně, vážně, vážně dlouhý chobot“. Nechce nám tím sdělit nic zásadního, ale přesto jeho počin dal vzniknout netušenému fenoménu. A řada youtuberů nám dnes sděluje podobně „zásadní“ informace.

Video dodnes nasbíralo přes 355 milionů shlédnutí a 17 milionů placů nahoru. Co se týká sledovanosti, je ovšem hluboko pod průměrem.

V roce 2012 se poprvé nějakému videu na YouTube podařilo překonat milník 1 miliardy shlédnutí. Jednalo se o populární videoklip Gangnam Style. V roce 2015 se nad miliardu dostalo už 10 videí. Ze všech nejsledovanější je kupodivu dětská písnička, jíž dozajista znáte – Baby Shark Dance. Ta má 15 miliard shlédnutí.

Vzpomínáte si, kdy jste začali sledovat YouTube?

Zdroj: YouTube, Wikipedia