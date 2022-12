Pokud používáte službu YouTube Premium, měli byste zpozornit. Do aplikace YouTube na mobilní systémy Android a iOS se totiž konečně dostane funkce, po které toužilo tisíce uživatelů a to sice možnost přidání videa do fronty. Tato funkce sice již delší dobu existuje, avšak pouze na chytrých televizorech a počítačích.

Funkce přidání videa do fronty zůstane v testovacím provozu až do 28. ledna, avšak její zavedení by mělo být otázkou několika následujících dní. Pro její aktivaci budete muset jít do Nastavení a vybrat možnost Vyzkoušejte nové funkce, kde novinku aktivujete, pokud nechcete čekat, než se zpřístupní všem uživatelům YouTube Premium. Následně budete mít možnost každé video uložit do fronty a to tak, že klepnete na tři tečky pod videem a vyberete možnost Přidat do fronty.

Videa se tedy budou přehrávat přesně v pořadí, které si sami určíte. Z fronty bude samozřejmě možné také některá videa odstranit.

Jak se těšíte na tuto funkci?

Zdroj: GSMArena