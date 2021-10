Jupí! Neplacené YouTube Music dostává tu nejžádanější funkci

Co je absolutně nejvíc omezující, když si v mobilních aplikacích YouTube nebo YouTube Music v neplacených verzích pustíte hudbu a chcete se v telefonu věnovat jiné zábavě či práci, nebo jej třeba zhasnout a hodit do kapsy? Správně, přehrávání se vypne, protože aplikace nepovolují přehrávání na pozadí. Jestli jste doposud u tohoto limitu skřípali zuby, můžete se začít těšit na veselejší zítřky. V Kanadě už Google chystá vydání nové Android verze aplikace YouTube Music, která tuto formu přehrávání poskytne i bez placení.

K události dojde konkrétně 3. listopadu a severoamerická země má být jen prvním testovacím trhem před vypuštěním této velmi žádané funkce do celého světa. Tak doufejme, že další vlna bude co nejrychleji následovat. Co přesně tedy bude novém mobilním YouTube Music možné i v bezplatné verzi?

Při minimalizaci aplikace (třeba kvůli procházení sociálních sítí nebo práci) a také při zhasnutí obrazovky (například při sportování nebo cestování) se přehrávání na pozadí nebude zastavovat. To bylo doposud privilegiem Premium uživatelů. Stejně tak se těm, neplatícím nově zpřístupňuje i neomezený poslech radií a mixů.

Dočkáme se někdy stejné možnosti i u klasického YouTube?

Zdroj: Google