Vyzkoušíte? YouTube dostává parádní Material You widgety

Designový jazyk Material You Google prosazuje nejen u aplikací samotných, ale také i widgetů. Aplikace YouTube nyní dostává na Android parádní widget, díky kterému můžete mít rychlý přístup k vyhledávači a dalším prvkům aplikace.

Widget umožní po klepnutí vyhledávat videa na YouTube a to buď za pomocí klávesnice, či hlasového zadávání. Mimo to můžete využít hned několik tlačítek, které vás mohou dostat na karty Domů, Shorts, Odběry a Knihovna. Velikost widgetu můžete navíc různě měnit a přizpůsobit si, co vám nejvíce vyhovuje.

Novinka je k dispozici ve verzi aplikace YouTube 17.43.36 a šíří se postupně, takže může nějakou dobu trvat, než se dostane i na vaše zařízení. Pokud chcete zvýšit šanci na to, že bude k dispozici v dohledné době i u vás, aktualizujte skrz Obchod Play aplikaci YouTube na poslední verzi.

Jak se vám líbí nový YouTube widget?

Zdroj: SamMobile