V mobilu zapnout, na webu dokoukat. YouTube má novou funkci

Stává se vám někdy, že sledujete v mobilní aplikaci YouTube nějaké delší video a z nějakého důvodu nemáte možnost jej vidět celé? Když pak po čase přijdete k počítači a pustíte si YouTube na webu, nemusíte si vůbec vzpomenout, že jste něco sledovali a co to případně bylo. Škoda. Kdyby tak existovala možnost, jak… ano, už existuje. Vývojáři populární videoplatformy začali v testovacím režimu zavádět funkci Continue watching neboli Pokračovat ve sledování. Ta způsobí, že při vstupu na web YouTube hned uvidíme tato nedosledovaná videa z mobilní aplikace.

Ano, rozkoukaná videa můžeme i teď najít v historii sledování, to ale předpokládá, že si na nějaké video vzpomenete a do této sekce se vydáte. Nové “Pokračovat ve sledování” (případně “Pokračovat v přehrávání”, jde o volný překlad) umístí při vstupu na web do pravého dolního rohu nedosledované video přesně v části, kdy jsme aplikaci vypnuli či přehrávání jinak pozastavili.

Novinka, kterou už hlásí několik uživatelů z celého světa, má údajně fungovat i po zahájení přehrávání z YouTube aplikace pro chytré televize. V opačném gardu, tedy z webu do aplikací, ale pokračování nefunguje.

Na jakém zařízení YouTube nejčastěji sledujete?

Zdroj: 9to5