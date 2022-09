Pokud si nechcete platit YouTube Premium či využívat některý z AdBlock nástrojů, jistě jste smíření s tím, že na vás před, či v průběhu videa vyskočí reklama, kterou lze v některých případech přeskočit, v jiných ji musíte přehrát celou. Nyní však Google zavedl zcela nový formát reklamy, který se začíná projevovat některým uživatelům. Nadšení z něj určitě nebudete.

Na Twitteru a Redditu si začínají uživatelé všímat toho, že se jim před přehráním videa zobrazuje 5 reklam, které nelze nijak přeskočit. To pochopitelně vyvolalo velký rozruch, ke kterému se vyjádřili zastupitelé YouTube na oficiálním Twitter účtu. Novinku potvrdili, ale zároveň vysvětlili, že jde o tzv. bumper ads, tedy krátkoformátové reklamy, které mají maximální délku 6 sekund a opravdu je nelze přeskočit.

So @YouTube 2 ads weren’t enough now y’all wanna play 5 ads that no one cares for AND I CANT SKIP ?

— Mermaidvee🧜🏽‍♀️ (@BadGyalVeeVee) September 7, 2022