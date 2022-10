Nedávno jsme vás informovali o tom, že YouTube testuje funkci, která by umožňovala zhlédnutí videa ve 4K kvalitě pouze těm uživatelům, kteří si předplácejí YouTube Premium. Nyní ale Google tento experiment bez udání jakéhokoliv důvodu ukončil.

Můžeme si domyslet, že tak firma učinila v reakci na velké množství kritiky nejen od magazínů, ale také samotných uživatelů. Původně bylo v plánu, že se 2160p rozlišení uzamkne pouze pro YouTube Premium a pro uživatele, kteří si službu neplatí bude dostupná pouze 1440p kvalita. Mělo jít o další krok, který naláká na předplatné více zákazníků.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022