YouTube slaví 20 let a naznačil, co plánuje dál. Rok 2025 bude přelomový

YouTube je jednou z nejoblíbenějších platforem pro streamování a sledování videí. Ve Spojených státech amerických je v posledních 2 letech nejsledovanější ze všech platforem, přičemž podle jeho šéfa Neala Mohana uživatelé postupně při sledování vyměňují mobily za televizory (ty v USA v současnosti vedou). A jen za loňský rok také celosvětově vzrostl počet youtuberů o 40 %.

V únoru 2025 přitom YouTube ani náznakem nepřipomínal svou současnou podobu. Šlo o zcela prostou webovou stránku s přihlašovacím políčkem pro uživatelské jméno a heslo. V horní části měla záložky jako Home, Favorites, Videos nebo dokonce Messages. Už o několik měsíců později doznala změn a začalo jí dominovat vyhledávací pole, nad ním shluk štítků a pod ním řádek s doporučenými videi.

V roce 2006 YouTube zakoupil Google, a to za 1,65 miliardy dolarů. Už v říjnu 2008 se dočkal svého českého rozhraní a kromě pouhého překladu nabídl i spolupráci s českými partnery. Postupně docházelo k různorodým proměnám, přidávání nových funkcí a zrodili se youtubeři.

Plány pro rok 2025

V roce 2015 vzniklo předplatné YouTube Premium a Google se v posledních letech snaží právě jeho předplatitelům poskytovat různé experimentální a AI funkce, které na YouTube nenápadně přibývají. Rok 2025 přitom bude pro tuto populární platformu velmi důležitý.

Kromě běžných videí by se vedení YouTube chtělo začít více soustředit na podcasty. Ty už tam sice najdete, ale jejich tvůrci mají k dispozici méně nástrojů než tvůrci videí. To by se v tomto roce mělo změnit a tvůrci podcastů dostanou také lepší možnosti pro zpeněžování svého obsahu.

Větší podpory se ale dočkají youtubeři jakožto celek. Dost možná YouTube připraví i nové varianty, jak mohou vydělávat na svém obsahu. A o diváky rozhodně nemají nouzi. Podle posledních dat lidé v USA shlédnou 1 miliardu hodin obsahu každý den – a to jen na svých televizích. Právě na televize proto mají letos přibýt nové funkce, které sledování udělají ještě komfortnějším.

A nakonec je tu AI. YouTube už s ní experimentuje a tvůrcům už společnost dala k dispozici různé nástroje založené na AI. Umělá inteligence se letos má na YouTube ještě více rozšířit.

Zdroj: YouTube, Google, Pixabay