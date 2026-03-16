Chytré stropní světlo Yeelight hodně zlevnilo. S AlzaPlus ho pořídíte ještě mnohem výhodněji Hlavní stránka Zprávičky Yeelight Arwen Ceiling Light 550S je chytré stropní LED světlo s RGB ambientním prstencem a podporou Apple HomeKit, Google Home i Alexu Aktuálně stojí 2 799 Kč místo 3 192 Kč – a s členstvím AlzaPlus jen 2 379 Kč Nabízí světelný tok 3 500 lm, nastavitelnou teplotu 2700–6500 K a index podání barev Ra 95 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Chytré osvětlení s podporou Apple HomeKit bývá drahé – ale teď ne. Yeelight Arwen Ceiling Light 550S seženete za 2 799 Kč místo původních 3 192 Kč. A pokud máte nebo si pořídíte členství AlzaPlus+, cena klesne na pouhých 2 379 Kč – to je úspora přes 800 Kč oproti běžné ceně. Jde o stropní světlo s ambientním RGB prstencem, které osvítí místnost až 25 m² a ovládáte ho hlasem přes Siri, Google Assistant nebo Alexu. Aktuální dostupnost ověříte v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete chytré stropní světlo s HomeKit a ambientním osvětlením do větší místnosti.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte plnou funkčnost RGB prstence v Apple Home (funguje pouze přes aplikaci Yeelight).💡 Za 2 379 Kč s AlzaPlus jde o jednu z nejdostupnějších cest k HomeKit-kompatibilnímu stropnímu světlu s RGB funkcemi. Vyplatí se AlzaPlus? AlzaPlus+ je členský program Alzy, který stojí 299 Kč ročně (tedy 25 Kč měsíčně) nebo 59 Kč měsíčně při měsíční platbě. Členové získávají dopravu zdarma na více než 25 000 odběrných míst (AlzaBoxy, Zásilkovna, PPL, DPD a další) bez minimální hodnoty objednávky – můžete si nechat poslat i USB kabel za pár korun. K tomu přibývají exkluzivní slevy na vybrané zboží, jako právě u tohoto světla. V případě Yeelight Arwen 550S ušetříte s AlzaPlus dalších 420 Kč oproti akční ceně. Pokud nakupujete na Alze alespoň několikrát do roka a využíváte AlzaBoxy nebo výdejní místa, roční členství se vám vrátí už při prvním či druhém nákupu. Proč je toto světlo zajímavé Yeelight Arwen 550S kombinuje praktické hlavní osvětlení s dekorativním RGB ambientním prstencem. Hlavní světlo nabízí nastavitelnou teplotu od teplé bílé (2700 K) až po studenou denní (6500 K), zatímco prstenec po obvodu umí zobrazit 16 milionů barev. Obojí můžete zapínat společně nebo samostatně – večer třeba jen jemný barevný prstenec pro atmosféru, přes den plný jas na práci. Světlo je navržené pro místnosti 15 až 25 m², což pokryje většinu obýváků a ložnic. Rozměry 55,5 × 55,5 cm jsou poměrně velkorysé – počítejte s tím při plánování umístění. Index podání barev Ra 95 znamená, že barvy v místnosti vypadají téměř jako na denním světle. Chytrá domácnost bez kompromisů Světlo se připojuje přes Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth. Podporuje všechny hlavní ekosystémy: Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings i Xiaomi Home. Aplikace Yeelight je dostupná v češtině pro Android i iOS. Hlasem můžete světlo zapínat, vypínat, stmívat nebo měnit teplotu barev. Praktický je režim měsíčního svitu s ultra nízkým jasem, který je ideální jako noční orientační světlo – neoslňuje a šetří oči. V aplikaci najdete také časovač, scény a možnost nastavit automatické rozsvícení či zhasnutí podle časového plánu. Instalace a ovládání Yeelight u tohoto modelu použil patentovaný rychloupínací držák – nejprve připevníte základnu ke stropu, světlo pak pouze zaklapnete. Uživatelé v recenzích opakovaně chválí, že jde o jednu z nejjednodušších montáží, jakou zažili. Tělo světla je bez otvorů, takže se dovnitř nedostane prach ani hmyz. V balení najdete dálkové ovládání, které umí ovládat jas, teplotu i RGB prstenec (dlouhý stisk tlačítka mění barvy). Baterie do ovladače (CR2032) není součástí balení – počítejte s tím. Volitelně můžete dokoupit Yeelight Smart Wireless Dimmer za 359 Kč, který funguje jako nástěnný vypínač. Co říkají uživatelé Na Alze má Yeelight Arwen 550S hodnocení 4,4 z 5 (42 hodnocení) a 76 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se přes 500 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí elegantní design, snadnou montáž a dostatečnou svítivost i pro větší místnosti. Oceňovaná je také možnost kombinovat hlavní světlo s ambientním prstencem pro vytvoření různých atmosfér. Kritické hlasy se objevují především u stability Wi-Fi připojení – několik uživatelů hlásí občasné odpojování světla od sítě, což komplikuje automatizace. Další častá výtka: RGB prstenec nelze ovládat přes Apple HomeKit, pouze přes aplikaci Yeelight nebo dálkové ovládání. V HomeKitu tak máte k dispozici jen hlavní světlo s nastavením jasu a teploty. Někteří uživatelé také zmiňují, že nejnižší jas v HomeKitu není tak nízký jako v nativní aplikaci. Kdy to nedává smysl Pokud plánujete ovládat RGB prstenec výhradně přes Apple HomeKit nebo automatizace, budete zklamaní – tato funkce funguje pouze v aplikaci Yeelight nebo přes dálkové ovládání. Podobně pokud máte nestabilní Wi-Fi síť nebo router, který špatně zvládá hodně zařízení, můžete narazit na problémy s odpojováním. Pro menší místnosti do 15 m² je tento model zbytečně předimenzovaný – v takovém případě zvažte menší variantu Yeelight Arwen 450S za 2 399 Kč, která má světelný tok 3 000 lm a rozměry 45,5 × 45,5 cm. A pokud nepotřebujete ambientní RGB prstenec a stačí vám prosté bílé světlo, existují levnější alternativy i od Yeelightu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Yeelight Arwen Ceiling Light 550S je volba pro ty, kteří chtějí chytré stropní světlo s ambientními funkcemi a kompatibilitou s Apple HomeKit. Za 2 799 Kč (nebo 2 379 Kč s AlzaPlus) získáváte světlo s vysokým světelným tokem, snadnou montáží a širokými možnostmi ovládání. Není to bezchybný produkt – občasné výpadky Wi-Fi a omezení HomeKitu u RGB jsou reálné – ale v této cenové kategorii těžko najdete lepší kombinaci funkcí a kompatibility. Máte doma chytré osvětlení, nebo vám stále stačí klasický vypínač? 