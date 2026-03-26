Maličká mechanická klávesnice je teď v Česku k mání pod 4 stovky! Má dokonce i RGB podsvícení Hlavní stránka Zprávičky XTRIKE ME GK-985P je mechanická 60% klávesnice s RGB podsvícením za 359 Kč s AlzaPlus Kompaktní rozměry 295 × 103 mm, mechanické spínače s životností 50 milionů stisků a průsvitné keycapy Za tuto cenu jde o rebrand čínské výroby — ale překvapivě funkční a oblíbený Jakub Kárník Publikováno: 26.3.2026 12:00 Mechanická klávesnice za cenu dvou obědů v kantýně. XTRIKE ME GK-985P je na Alze za 359 Kč s AlzaPlus (bez něj 449 Kč). Za necelé čtyři stovky dostanete mechanické spínače, RGB podsvícení a kompaktní 60% formát — to jsou parametry, které ještě před pár lety stály násobky. Je to samozřejmě produkt z cenového dna a nikdo by ho neměl srovnávat s klávesnicemi za dva tisíce, ale pokud potřebujete levnou mechaniku na hraní nebo jako zálohu, tohle je překvapivě slušná volba. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vyzkoušet mechanickou klávesnici za minimální peníze, hledáte kompaktní 60% formát nebo potřebujete levnou náhradu.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte prémiový zvuk, hot-swap spínače nebo české rozložení — klávesnice má anglický layout a plastový zvukový projev.💡 Za 359 Kč dostanete mechanické spínače (50M stisků), RGB podsvícení s 12 režimy a plug-and-play přes USB-A Co za ty peníze dostanete Klávesnice má 60% formát — bez numerické klávesnice, funkčních kláves a navigačního bloku. Rozměry 295 × 103 × 38 mm a hmotnost pouhých 480 gramů z ní dělají jednu z nejkompaktnějších klávesnic na trhu. Pro hráče to znamená víc prostoru na stole pro myš, pro přenosné použití snadné sbalení do batohu. Mechanické spínače mají deklarovanou životnost 50 milionů stisků. Průsvitné pouzdra spínačů a keycapy propouštějí RGB podsvícení rovnoměrně — k dispozici je 12 světelných režimů. Připojení řeší 1,5m USB-A kabel, žádný software není potřeba — stačí zapojit a funguje. Kompatibilita s Windows 7 až 11. Na co si dát pozor Jeden z uživatelů to řekl přesně: jde o rebrand čínské továrny, který najdete pod desítkou různých značek. To samo o sobě není problém — ale počítejte s tomu odpovídající kvalitou. Zvuk kláves je popisovaný jako „plastový", klávesa mezi Ctrl a Fn mění světelné efekty a je snadné ji omylem stisknout. Enter je jednořádkový (malý), což nemusí odpovídat fotografiím na webu. Kabel není odpojitelný. Spínače nejsou hot-swap, takže je nevyměníte. Žádný software pro pokročilé nastavení maker nebo podsvícení neexistuje — co klávesnice umí, nastavíte přímo na ní. Verdikt XTRIKE ME GK-985P za 359 Kč je klávesnice, od které nemá smysl čekat zázraky — ale za tuto cenu dodá přesně to, co slibuje. Mechanické spínače, RGB podsvícení a kompaktní formát za cenu jednoho většího menu v restauraci. Hodnocení 4,8 z 5, přes 200 prodaných kusů a reklamovanost pod 1 % ukazují, že na svou cenovou kategorii funguje spolehlivě. Kdo chce první mechaniku na zkoušku nebo levný záložní kus, neudělá chybu.