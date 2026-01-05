Hledáte levnou herní židli? Tahle v akci na Alze stojí jen 2 tisíce, dostanete k ní i odnímatelné polštářky Hlavní stránka Zprávičky Herní židle XTRIKE GC-905 aktuálně stojí pouhých 2 093 Kč, což je o 900 Kč méně než při uvedení Židle nabízí kovovou konstrukci, sklopitelný opěrák až do 170° a nosnost 150 kg Součástí balení jsou odnímatelné polštářky pro hlavu a bedra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte herní židli, která vás nezruinuje? Na Alze právě probíhá zajímavá akce na model XTRIKE GC-905, jehož cena postupně klesala z původních 2 990 Kč přes 2 243 Kč až na aktuálních 2 093 Kč. Za tuto částku získáte solidně vybavenou židli s kovovou konstrukcí. Solidní základ za rozumnou cenu XTRIKE GC-905 staví na robustním kovovém rámu, což je v této cenové kategorii spíše výjimka. Potah je vyroben ze syntetické kůže v černém provedení s červenými akcenty a sedák vyplňuje PUR pěna. Židle unese až 150 kg, takže by měla vyhovět většině uživatelů. Za zmínku stojí především sklopitelný opěrák v rozmezí 90° až 170°, díky čemuž si můžete během pauzy pohodlně odpočinout. Nechybí ani houpací mechanika s aretací, výškově nastavitelný sedák pomocí plynového pístu a možnost otáčení o 360°. CHCI ŽIDLI XTRIKE V AKCI Ergonomické doplňky v balení Součástí balení jsou odnímatelné polštářky pro hlavu a bedra, které pomohou s podporou páteře při delším sezení. Područky jsou pevné bez možnosti nastavení výšky – to je jeden z kompromisů, které musíte v této cenové hladině očekávat. Pětiramenný kříž je plastový, stejně jako kolečka. Pro koho je židle vhodná? XTRIKE GC-905 cílí především na hráče, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k dražším modelům. Za necelé 2 100 Kč získáte kovovou konstrukci a základní ergonomické prvky, což lze rozhodně považovat za plus. Je ale nutné mít na paměti, že područky nejsou nastavitelné, a to některým uživatelům nemusí vyhovovat (zejména pokud u počítače tráví opravdu mnoho hodin denně). KOUPIT ŽIDLI XTRIKE V AKCI Uvažujete o pořízení herní židle v této cenové kategorii? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024