Hledáte levnou herní židli? Tahle v akci na Alze stojí jen 2 tisíce, dostanete k ní i odnímatelné polštářky

  • Herní židle XTRIKE GC-905 aktuálně stojí pouhých 2 093 Kč, což je o 900 Kč méně než při uvedení
  • Židle nabízí kovovou konstrukci, sklopitelný opěrák až do 170° a nosnost 150 kg
  • Součástí balení jsou odnímatelné polštářky pro hlavu a bedra

5.1.2026 08:00
XTRIKE GC 905 u herniho pocitace ai ilustrace

Hledáte herní židli, která vás nezruinuje? Na Alze právě probíhá zajímavá akce na model XTRIKE GC-905, jehož cena postupně klesala z původních 2 990 Kč přes 2 243 Kč až na aktuálních 2 093 Kč. Za tuto částku získáte solidně vybavenou židli s kovovou konstrukcí.

Solidní základ za rozumnou cenu

XTRIKE GC-905 staví na robustním kovovém rámu, což je v této cenové kategorii spíše výjimka. Potah je vyroben ze syntetické kůže v černém provedení s červenými akcenty a sedák vyplňuje PUR pěna. Židle unese až 150 kg, takže by měla vyhovět většině uživatelů.

XTRIKE GC 905 zidle render

Za zmínku stojí především sklopitelný opěrák v rozmezí 90° až 170°, díky čemuž si můžete během pauzy pohodlně odpočinout. Nechybí ani houpací mechanika s aretací, výškově nastavitelný sedák pomocí plynového pístu a možnost otáčení o 360°.

Ergonomické doplňky v balení

Součástí balení jsou odnímatelné polštářky pro hlavu a bedra, které pomohou s podporou páteře při delším sezení. Područky jsou pevné bez možnosti nastavení výšky – to je jeden z kompromisů, které musíte v této cenové hladině očekávat. Pětiramenný kříž je plastový, stejně jako kolečka.

Pro koho je židle vhodná?

XTRIKE GC-905 cílí především na hráče, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k dražším modelům. Za necelé 2 100 Kč získáte kovovou konstrukci a základní ergonomické prvky, což lze rozhodně považovat za plus. Je ale nutné mít na paměti, že područky nejsou nastavitelné, a to některým uživatelům nemusí vyhovovat (zejména pokud u počítače tráví opravdu mnoho hodin denně).

Uvažujete o pořízení herní židle v této cenové kategorii?

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

