Tahle 45 000mAh powerbanka zlevnila o 700 Kč! Má fantastické hodnocení a 3 výstupy

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
6.4.2026 16:00
Xtorm 67W Fuel Series Powerbank 45 000mAh na kameni

Pokud potřebujete powerbanku, která zvládne nabíjet notebook a zároveň telefon, Xtorm 67W Fuel Series je nyní k dispozici na Alze za 1 989 Kč. Za tuhle cenu dostáváte kapacitu 45 000 mAh, tři výstupy a hlavně výkon 67W, který stačí na napájení většiny ultrabooků. Od uživatelů má navíc hodnocení 5 hvězdiček z 5.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud potřebujete nabíjet notebook na cestách nebo chcete jednu powerbanku na delší výlety bez přístupu k elektřině.
⚠️ Zvažte, pokud hledáte něco lehkého do kapsy — 722 gramů je znát a toto je powerbanka do batohu.
💡 Za 1 989 Kč dostáváte kapacitu na cca 6–7 nabití průměrného telefonu nebo několik hodin práce na notebooku, navíc z recyklovaných materiálů.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Běžné powerbanky s kapacitou 10–20 000 mAh zvládnou nabít telefon, ale na notebook nemají dostatečný výkon. Xtorm Fuel Series tohle řeší — hlavní USB-C port nabízí 67W Power Delivery, což stačí na napájení většiny ultrabooků včetně MacBooků Air a mnoha Windows notebooků. Druhý USB-C port má 27W a USB-A port podporuje Quick Charge 3.0 s 18W.

Xtorm 67W Fuel Series Powerbank 45 000mAh render

Značka Xtorm je holandská a specializuje se na powerbanky a nabíjecí příslušenství. Oproti levnějším asijským alternativám klade důraz na bezpečnostní funkce (ochrana proti přebití, zkratu, tepelná ochrana) a používá certifikované recyklované plasty s GRS certifikací.

Klíčové parametry: co dostanete za peníze

Kapacita 45 000 mAh je v praxi dostatečná na přibližně 6–7 nabití telefonu (podle velikosti baterie) nebo na několik hodin práce na notebooku. Pro představu — MacBook Air s 50Wh baterií by teoreticky šlo nabít téměř dvakrát (s ohledem na ztráty při přenosu energie).

Powerbanka má displej zobrazující aktuální stav nabití, což oceníte oproti modelům s pouhými LED diodami. Podporuje také Pass Through Charging — můžete nabíjet powerbanku i připojená zařízení současně. Samotnou powerbanku dobijete za 2,5 hodiny při použití dostatečně výkonné nabíječky, což je na tuto kapacitu výborný čas.

Praktická stránka: hmotnost, porty, použití

Hmotnost 722 gramů je daň za vysokou kapacitu — tohle není powerbanka do kapsy kalhot, ale do batohu nebo tašky. Pro srovnání: běžná 10000mAh powerbanka váží kolem 200–250 gramů. Rozměry výrobce neuvádí přesně, ale jde o kompaktní zařízení vzhledem ke kapacitě.

Součástí balení je USB-C kabel, což není u všech powerbank samozřejmostí. Konstrukce je z recyklovaných plastů s elegantním černým provedením a jedinečným vzorem. Pokud vám záleží na udržitelnosti, je to příjemný bonus.

Co říkají uživatelé

Na Alze má powerbanka hodnocení 5,0 z 5 od 28 zákazníků, přičemž 100 % z nich ji doporučuje. Prodalo se přes 500 kusů a reklamovanost je velmi nízká (2 %). Uživatelé nejčastěji chválí rychlé nabíjení, spolehlivé napájení notebooku a rychlé dobití samotné powerbanky.

Kritické hlasy jsou minimální. Někteří uživatelé zmiňují vyšší hmotnost, což je ale nevyhnutelné u této kapacity. Jeden uživatel reportoval problém s nabíjením MacBooku Air M1 a iPhonu 16 Pro Max současně — powerbanka údajně „blikala a nic nenabíjela“. To může být specifický problém s konkrétním kusem nebo kombinací zařízení, ale je fér to zmínit.

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete lehkou powerbanku do kapsy na rychlé doplnění telefonu, 722 gramů je příliš. V tom případě se podívejte na menší modely s kapacitou 5–10 000 mAh. Stejně tak pokud máte herní notebook s vyšším příkonem (nad 100W), 67W výkon nemusí stačit na plné napájení při zátěži — spíše jen na pomalejší nabíjení nebo prodloužení výdrže.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Xtorm 67W Fuel Series je ideální pro ty, kteří pracují na cestách s notebookem, jezdí na delší výlety bez přístupu k elektřině nebo prostě chtějí jednu powerbanku, která zvládne všechno. Za aktuálních 1 989 Kč dostáváte kapacitu 45 000 mAh, 67W výkon na notebook, tři výstupy, displej a konstrukci z recyklovaných materiálů. Hodnocení 5,0 z 5 a 100% doporučení zákazníků mluví za vše.

Nabíjíte na cestách i notebook, nebo vám stačí power pro telefon? Podělte se v komentářích.

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024