Tahle 45 000mAh powerbanka zlevnila o 700 Kč! Má fantastické hodnocení a 3 výstupy Hlavní stránka Zprávičky Xtorm 67W Fuel Series je vysokokapacitní powerbanka s 45 000 mAh a výkonem 67W USB-C PD pro nabíjení notebooků Aktuálně stojí 1 989 Kč místo 2 689 Kč (sleva 700 Kč, tedy 26 %) Má 3 výstupy (2× USB-C + 1× USB-A), displej se stavem nabití a nabije se za 2,5 hodiny Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.4.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud potřebujete powerbanku, která zvládne nabíjet notebook a zároveň telefon, Xtorm 67W Fuel Series je nyní k dispozici na Alze za 1 989 Kč. Za tuhle cenu dostáváte kapacitu 45 000 mAh, tři výstupy a hlavně výkon 67W, který stačí na napájení většiny ultrabooků. Od uživatelů má navíc hodnocení 5 hvězdiček z 5. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete nabíjet notebook na cestách nebo chcete jednu powerbanku na delší výlety bez přístupu k elektřině.⚠️ Zvažte, pokud hledáte něco lehkého do kapsy — 722 gramů je znát a toto je powerbanka do batohu.💡 Za 1 989 Kč dostáváte kapacitu na cca 6–7 nabití průměrného telefonu nebo několik hodin práce na notebooku, navíc z recyklovaných materiálů. Proč je tahle powerbanka zajímavá Běžné powerbanky s kapacitou 10–20 000 mAh zvládnou nabít telefon, ale na notebook nemají dostatečný výkon. Xtorm Fuel Series tohle řeší — hlavní USB-C port nabízí 67W Power Delivery, což stačí na napájení většiny ultrabooků včetně MacBooků Air a mnoha Windows notebooků. Druhý USB-C port má 27W a USB-A port podporuje Quick Charge 3.0 s 18W. Značka Xtorm je holandská a specializuje se na powerbanky a nabíjecí příslušenství. Oproti levnějším asijským alternativám klade důraz na bezpečnostní funkce (ochrana proti přebití, zkratu, tepelná ochrana) a používá certifikované recyklované plasty s GRS certifikací. Klíčové parametry: co dostanete za peníze Kapacita 45 000 mAh je v praxi dostatečná na přibližně 6–7 nabití telefonu (podle velikosti baterie) nebo na několik hodin práce na notebooku. Pro představu — MacBook Air s 50Wh baterií by teoreticky šlo nabít téměř dvakrát (s ohledem na ztráty při přenosu energie). Powerbanka má displej zobrazující aktuální stav nabití, což oceníte oproti modelům s pouhými LED diodami. Podporuje také Pass Through Charging — můžete nabíjet powerbanku i připojená zařízení současně. Samotnou powerbanku dobijete za 2,5 hodiny při použití dostatečně výkonné nabíječky, což je na tuto kapacitu výborný čas. Praktická stránka: hmotnost, porty, použití Hmotnost 722 gramů je daň za vysokou kapacitu — tohle není powerbanka do kapsy kalhot, ale do batohu nebo tašky. Pro srovnání: běžná 10000mAh powerbanka váží kolem 200–250 gramů. Rozměry výrobce neuvádí přesně, ale jde o kompaktní zařízení vzhledem ke kapacitě. Součástí balení je USB-C kabel, což není u všech powerbank samozřejmostí. Konstrukce je z recyklovaných plastů s elegantním černým provedením a jedinečným vzorem. Pokud vám záleží na udržitelnosti, je to příjemný bonus. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 5,0 z 5 od 28 zákazníků, přičemž 100 % z nich ji doporučuje. Prodalo se přes 500 kusů a reklamovanost je velmi nízká (2 %). Uživatelé nejčastěji chválí rychlé nabíjení, spolehlivé napájení notebooku a rychlé dobití samotné powerbanky. Kritické hlasy jsou minimální. Někteří uživatelé zmiňují vyšší hmotnost, což je ale nevyhnutelné u této kapacity. Jeden uživatel reportoval problém s nabíjením MacBooku Air M1 a iPhonu 16 Pro Max současně — powerbanka údajně „blikala a nic nenabíjela“. To může být specifický problém s konkrétním kusem nebo kombinací zařízení, ale je fér to zmínit. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete lehkou powerbanku do kapsy na rychlé doplnění telefonu, 722 gramů je příliš. V tom případě se podívejte na menší modely s kapacitou 5–10 000 mAh. Stejně tak pokud máte herní notebook s vyšším příkonem (nad 100W), 67W výkon nemusí stačit na plné napájení při zátěži — spíše jen na pomalejší nabíjení nebo prodloužení výdrže. Verdikt: pro koho se to vyplatí Xtorm 67W Fuel Series je ideální pro ty, kteří pracují na cestách s notebookem, jezdí na delší výlety bez přístupu k elektřině nebo prostě chtějí jednu powerbanku, která zvládne všechno. Za aktuálních 1 989 Kč dostáváte kapacitu 45 000 mAh, 67W výkon na notebook, tři výstupy, displej a konstrukci z recyklovaných materiálů. Hodnocení 5,0 z 5 a 100% doporučení zákazníků mluví za vše. Nabíjíte na cestách i notebook, nebo vám stačí power pro telefon? Podělte se v komentářích. 