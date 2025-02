Xiaomi chystá nádherný chytrý reproduktor! Bude nabitý umělou inteligencí

Společnost Xiaomi se chystá představit novou generaci svého chytrého reproduktoru. Model Smart Speaker Pro je již dostupný k předobjednání v Číně, zatímco globální dostupnost zůstává zatím otázkou. Je však pravděpodobné, že se reproduktor časem objeví i na mezinárodních trzích, popřípadě bude dostupný prostřednictvím přímého dovozu.

Ačkoliv přesné technické specifikace zatím nebyly oficiálně zveřejněny, z produktových materiálů lze vyčíst několik zajímavých detailů. Xiaomi Smart Speaker Pro se pyšní elegantním designem pokrytým síťovinou, což je typické řešení pro chytré reproduktory – zlepšuje estetický dojem bez negativního dopadu na kvalitu zvuku.

Nejviditelnějším vylepšením je kruhová světelná LED lišta umístěná na přechodu mezi boční stranou a horním krytem. Ta pravděpodobně poslouží pro zobrazení různých stavových indikací jako úroveň hlasitosti, stav baterie nebo může vytvářet světelné efekty synchronizované s přehrávanou hudbou.

Na horní straně reproduktoru pak nově najdeme fyzická tlačítka, což je oproti předchozím modelům fajn vylepšení. Ačkoliv jejich přesná funkce zatím nebyla potvrzena, dá se očekávat standardní sestava ovládacích prvků – nastavení hlasitosti, přehrávání/pauza a pravděpodobně také tlačítko pro aktivaci hlasového asistenta nebo ztlumení mikrofonu.

Co do funkcí by měl nový reproduktor podporovat vylepšeného asistenta označovaného jako „Super Xiaoai“. Podle sloganu při spuštění předobjednávek se jedná o „novou generaci Super Xiaoai chytrého reproduktoru“, což naznačuje důraz na pokročilé AI funkce. To potvrzuje i nedávné vyjádření Lei Juna, předsedy společnosti Xiaomi, který zdůraznil význam implementace nejnovějších AI technologií do všech produktů společnosti.

Cena nového reproduktoru zatím nebyla oznámena, ale jeho uvedení na trh je součástí větší produktové ofenzivy Xiaomi. Podle CMO společnosti, Xu Feie, má firma v plánu představit celou řadu nových chytrých domácích spotřebičů včetně centrální klimatizace, odvlhčovačů a několika „tajemných nových produktů“ označovaných jako „technologická inovace narušující průmysl“.

Smart Speaker Pro by měl být oficiálně představen na konferenci „Double Ultra“, která se uskuteční na konci měsíce. Tehdy se také dozvíme kompletní specifikace a cenu.

Co říkáte na nový chytrý reproduktor od Xiaomi?

Zdroj: ITHome