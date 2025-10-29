Xiaomi 15T Pro: Podívejte se, jak fotí nejnovější vlajka v kombinaci s Leica optikou Hlavní stránka Zprávičky Hlavní fotoaparát používá 50MPx OmniVision Light Fusion 900 senzor s velikostí 1/1.31″ a světelností f/1.6 Periskopový teleobjektiv nabízí 5× optický zoom s ohniskovou vzdáleností 115 mm a optickou stabilizací V praxi telefon exceluje při fotografování vzdálených objektů a detailů, horší je ultraširokoúhlý objektiv Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi pokračuje ve spolupráci s legendárním výrobcem optiky Leica, a výsledkem je fotosestava Xiaomi 15T Pro, která na papíře slibuje kvalitu blízkou vlajkovým lodím. Spojení 50MPx hlavního senzoru s periskopovým 5× teleobjektivem vytváří kombinaci, která v této cenové kategorii nemá mnoho konkurentů. Pojďme se podívat, jak telefon fotí v praxi. Technické parametry fotoaparátů Hlavní fotoaparát: OmniVision Light Fusion 900 Periskopový teleobjektiv: 5× zoom v praxi Ultraširokoúhlý objektiv: slabší článek Leica profily: Natural vs Vibrant Fototest: Svatý Linhart v Karlových Varech Video: až 8K při 30 fps Pro koho je fotoaparát Xiaomi 15T Pro určený? Technické parametry fotoaparátů Xiaomi 15T Pro disponuje trojicí zadních fotoaparátů a jednou selfie kamerkou. Tady jsou kompletní specifikace: ParametrHlavní fotoaparátTeleobjektivUltraširokoúhlýSelfieSenzorOmniVision Light Fusion 900———Rozlišení50,3 Mpx (12,5 Mpx výstup)50 Mpx12 Mpx32 MpxVelikost senzoru1/1.31″1/2.76″1/3.06″1/3.44″Velikost pixelu1,2 µm (2,4 µm binning)0,64 µm1,12 µm0,64 µmSvětelnostf/1.6f/3.0f/2.2f/2.2Ohnisková vzdálenost23 mm115 mm15 mm21 mmOptický zoom1×5×0,6×—Úhel záběru~85°~21°120°~90°Optická stabilizaceAno (OIS)Ano (OIS)NeNeAutofocusMulti-directional PDAFPDAF (10 cm – ∞)Ne (pevné ostření)Ne (pevné ostření)ObjektivLeica Vario-SummiluxLeica Vario-Summilux—— Všechny fotoaparáty podporují Ultra HDR, telefon disponuje také Color spectrum senzorem pro přesnější reprodukci barev a laserovým zaměřováním pro rychlejší autofocus v obtížných světelných podmínkách. Hlavní fotoaparát: OmniVision Light Fusion 900 Srdcem fotosoustavy je 50MPx senzor OmniVision Light Fusion 900, který patří mezi větší senzory v této cenové kategorii. Velikost 1/1.31″ není tak impozantní jako 1″ senzory ve vlajkových lodích, ale v kombinaci se světelností f/1.6 a optickou stabilizací poskytuje solidní základ pro kvalitní fotografie. Senzor pracuje s pixel binningem – čtyři fyzické pixely (1,2 µm) se sloučí do jednoho výstupního pixelu (2,4 µm), což zlepšuje světelnou citlivost a snižuje šum. Výsledné fotografie tak mají rozlišení 12,5 Mpx, což pro většinu scénářů bohatě stačí. Můžete fotit také do plných 50 MPx, avšak ztratíte výhody slučovaní pixelů, takže bych to doporučil jen při skvělých světelných podmínkách. KOUPIT XIAOMI 15T PRO V praxi hlavní fotoaparát exceluje při denním světle. Barvy jsou živé, detail výborný a dynamický rozsah zvládá i kontrastní scény. Objektiv Leica Vario-Summilux přidává charakteristické vykreslení – ostrost ve středu záběru, jemné rozostření směrem k okrajům a příjemný bokeh efekt při portrétních snímcích. Při slabším osvětlení si fotoaparát vede dobře, ale není to žádný zázrak. Noční režim pomáhá, ale při ISO přes 3200 se začíná objevovat znatelný šum. Pro běžné noční fotografie to ale stačí. Periskopový teleobjektiv: 5× zoom v praxi Teleobjektiv s 5× optickým zoomem je hlavní devíza Xiaomi 15T Pro oproti levnější konkurenci. Periskopová konstrukce umožňuje ohniskovou vzdálenost 115 mm v kompaktním těle telefonu, přičemž optická stabilizace zajišťuje ostré snímky i při delší expoziční době. Senzor 1/2.76″ s rozlišením 50 Mpx není nijak velký, ale v kombinaci s optickou stabilizací a světelností f/3.0 poskytuje použitelné výsledky. Detail je velmi dobrý až po 5× zoom, při digitálním přiblížení na 10× je kvalita stále akceptovatelná pro sdílení na sociálních sítích. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Kde teleobjektiv skutečně září, je focení vzdálených objektů – zvířat, detailů architektury, portrétů z větší vzdálenosti. Autofocus funguje od minimální vzdálenosti 10 cm, což teleobjektiv překvapivě činí použitelným i pro makro fotografie. Ultraširokoúhlý objektiv: slabší článek 12MPx ultraširokoúhlý fotoaparát je nejslabším článkem fotosoustavy. Senzor 1/3.06″ se světelností f/2.2 poskytuje použitelné výsledky při dobrém osvětlení, ale detail a dynamický rozsah výrazně zaostávají za hlavním fotoaparátem. Největší problém je absence autofokusu – objektiv má pevné ostření, což omezuje jeho použití. Pro skupinové fotografie nebo záběry krajiny to stačí, ale na detaily z blízka nebo makro fotografie zapomeňte. Barevné podání se také liší od hlavního fotoaparátu – odstíny jsou chladnější a méně živé. Xiaomi se snaží rozdíly softwarově vyrovnat, ale úplně se to nedaří. Při přepínání mezi fotoaparáty je změna patrná. Leica profily: Natural vs Vibrant Spolupráce s Leica nepřináší jen kvalitní optiku, ale také dva barevné profily, které zásadně mění charakter fotografií. Leica Authentic se zaměřuje na věrné reprodukce barev a přirozené vykreslení scény. Barvy jsou mírnější, kontrast nižší a celkový dojem je realističtější. Tento profil oceníte při fotografování přírody či architektury. Leica Vibrant naopak výrazně posiluje sytost barev, kontrast a ostrost. Fotografie jsou živější a lépe vypadají na displeji telefonu nebo sociálních sítích. V aplikaci fotoaparátu můžete mezi profily přepínat přímo při focení. Osobně preferuji Authentic pro většinu scén a Vibrant pro záběry, které chci sdílet online. Rozdíl mezi profily je znatelný, ale ne přehnaný – Xiaomi s Leicou našli rozumný kompromis. Fototest: Svatý Linhart v Karlových Varech Praktický test fotoaparátů proběhl v oboře Svatý Linhart v Karlových Varech, kde jsem měl možnost vyzkoušet teleobjektiv v reálných podmínkách. Obora nabízí živou lesní zvěř a pozorovací můstky, což je ideální prostředí pro testování zoomu a rychlosti zaostřování. Fotografie zvířat na dálku – zde periskopový teleobjektiv ukázal svou sílu. Jeleny, daňky nebo divoká prasata bylo možné fotit z bezpečné vzdálenosti bez vyrušování. 5× optický zoom poskytl dostatečný detail srsti, tváří a dalších detailů. Optická stabilizace fungovala spolehlivě i při fotografování z ruky. Rychlost autofokusu byla překvapivě dobrá. Pohybující se zvířata telefon dokázal zaostřit a sledovat, i když ne tak spolehlivě jako špičkové vlajkové lodě. Laser AF pomáhal v zalesněných částech obory, kde byl kontrast nižší. Leica Vibrant profil se ukázal jako lepší volba pro fotografování přírody. Barvy listí, kůry stromů a srsti zvířat vypadaly přirozeně. Vibrant profil občas přestřelil sytost zelené, což působilo umělým dojmem. Ultraširokoúhlý objektiv jsem využil pro záběry celé obory z pozorovacích můstků. Zde odvedl solidní práci – zachytil široký záběr krajiny, ale detail byl výrazně horší než u hlavního fotoaparátu. Omezení se projevila především při fotografování v podrostu lesa, kde bylo málo světla. Zde hlavní fotoaparát zvládal lépe než teleobjektiv, který při světelnosti f/3.0 potřebuje více světla. Noční režim pomohl, ale za cenu delší expoziční doby, což u pohybujících se zvířat není ideální. Video: až 8K při 30 fps Xiaomi 15T Pro umí natáčet video v široké škále rozlišení a snímkových frekvencí: 8K při 30 fps 4K při 30/60/120 fps 1080p při 30/60/120/240/960 fps Video podporuje 10-bit záznam v barevném prostoru Rec. 2020 a HDR10+, což poskytuje větší dynamický rozsah a jemnější barevné přechody. Elektronická stabilizace (gyro-EIS) funguje dobře při 4K 60 fps, ale při 8K není dostupná. KOUPIT XIAOMI 15T PRO V praxi je 4K při 60 fps s HDR10+ nejlepší volbou pro většinu scénářů. Získáte hladký pohyb, dobrý detail a funkční stabilizaci. 8K má smysl jen pokud plánujete ořezávat záběry v postprodukci nebo je přehrávat na 8K televizi. Při natáčení videa můžete přepínat mezi všemi třemi fotoaparáty, což poskytuje flexibilitu. Přechody mezi objektivy jsou na poměry Androidů relativně plynulé, i když barevné podání ultraširokoúhlého objektivu opět trochu vybočuje. Pro koho je fotoaparát Xiaomi 15T Pro určený? Fotosoustava Xiaomi 15T Pro je postavená kolem dvou silných fotoaparátů – hlavního a teleobjektivu. Pokud fotíte často a oceníte kvalitní zoom, je to telefon pro vás. Leica profily přidávají charakteristické vykreslení, které fotky odlišuje od generické konkurence. Není to jen marketingový tahák – rozdíl je znát. KOUPIT XIAOMI 15T PRO Slabinou zůstává ultraširokoúhlý objektiv, který je výrazně pozadu za zbytkem fotosoustavy. Pokud často fotíte širokoúhlé záběry architektury nebo skupinové fotky, tohle vás může trápit. Pro většinu běžných scénářů ale hlavní fotoaparát s teleobjektivem pokryjí vaše potřeby. Fotíte často na mobil? Je pro vás teleobjektiv důležitý? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: