Projektor XGIMI MoGo 2 Pro hodně zlevnil. Má Google TV s Netflixem a nabízí až 200palcový obraz

Přenosný projektor XGIMI MoGo 2 Pro GTV klesl na Alze na dosud nejnižší cenu 8 993 Kč
Nabízí Full HD rozlišení, Google TV s licencovaným Netflixem a automatické ostření obrazu
Kompaktní zařízení o hmotnosti 2 kg se hodí pro domácí kino i promítání na strop z postele

Adam Kurfürst
Publikováno: 11.1.2026 06:00

Pokud jste někdy snili o vlastním domácím kině, ale nechtěli jste investovat desítky tisíc do velkého televizoru, máme pro vás tip. Přenosný projektor XGIMI MoGo 2 Pro GTV nyní na Alze zlevnil na 8 993 Kč, což je jeho dosud nejnižší cena. Původně přitom stál 11 990 Kč, takže ušetříte téměř tři tisíce korun.

Kompaktní projektor s Google TV
Automatické ostření šetří čas a nervy
Reproduktory i promítání na strop
Pro koho se XGIMI MoGo 2 Pro hodí?

Kompaktní projektor s Google TV

XGIMI MoGo 2 Pro GTV využívá DLP technologii s LED zdrojem světla a nabízí nativní Full HD rozlišení 1920 × 1080 pixelů. Svítivost činí 490 ANSI lumenů, což je hodnota vhodná především pro zatemnělé místnosti. Za denního světla nebo v osvětleném pokoji bude obraz výrazně bledší, s čímž je potřeba počítat.

Maximální projekční úhlopříčka dosahuje až 200 palců (506 cm), přičemž projekční vzdálenost se pohybuje od zhruba jednoho metru. Projektor podporuje HDR a barevný standard D65, který se používá v hollywoodských studiích. Obnovovací frekvence je 60 Hz, což pro filmy a seriály plně postačí, ale náročnější hráči by měli hledat jinde.

Automatické ostření šetří čas a nervy

Jednou z hlavních předností tohoto projektoru je systém ISA (Intelligent Screen Adaption), který automaticky koriguje geometrii obrazu a ostření. Funkce Auto Keystone Correction zajistí rovný obraz i při promítání pod úhlem, takže nemusíte projektor pracně umisťovat přesně naproti plátnu. Auto Focus se pak postará o ostrost bez nutnosti ručního dolaďování.

Projektor běží na operačním systému Google TV, který nabízí přístup k více než 5 000 aplikacím včetně licencovaného Netflixu, YouTube, Disney+ nebo Prime Video. Obsah z telefonu či notebooku můžete bezdrátově přenášet pomocí Google Cast. Nechybí ani hlasový asistent Google Assistant.

Reproduktory i promítání na strop

XGIMI MoGo 2 Pro GTV disponuje dvěma 8W reproduktory s podporou Dolby Audio, které pro běžné sledování filmů postačí. Pro náročnější posluchače je k dispozici 3,5mm jack nebo možnost připojení externího audia přes Bluetooth. Z dalších portů najdeme HDMI s ARC a USB 2.0.

Díky kompaktním rozměrům 14,8 × 35,5 × 14,8 cm a hmotnosti pouhých 2 kg je projektor snadno přenosný. Zajímavou možností je promítání na strop, takže si můžete užít filmový večer přímo z postele. Hlučnost výrobce udává na 30 dB.

Pro koho se XGIMI MoGo 2 Pro hodí?

Tento projektor ocení především ti, kdo hledají přenosné řešení pro domácí kino a mají možnost zatemnit místnost. Hodí se pro sledování filmů, seriálů nebo sportovních přenosů na velké ploše bez nutnosti kupovat obří televizor. Díky Google TV a vestavěným reproduktorům je to kompletní řešení, které stačí připojit k elektrice.

Naopak nedoporučujeme tento projektor hráčům, kteří očekávají vysokou obnovovací frekvenci, ani těm, kdo chtějí promítat za denního světla. Full HD rozlišení je dnes standardem, ale pokud toužíte po 4K, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Máte s přenosnými projektory nějakou zkušenost?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…