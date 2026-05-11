Přenosný projektor s vestavěnou baterií a Android TV! XGIMI Halo+ je teď za skvělou cenu

Jakub Kárník
11.5.2026 18:00
Přenosné projektory s baterií se v posledních letech ze segmentu hraček posunuly k vážněji míněným zařízením a XGIMI je jedna z prvních značek, která to dotáhla. Model Halo+ teď s kódem ALZADNY35 spadl na 10 998 Kč, tedy o pětinu pod původní cenu z doby uvedení. Za přenosný Full HD projektor s reproduktory Harman/Kardon a Android TV jde o cenu, na kterou stojí za to se podívat.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete projektor, který odnesete na zahradu, chatu nebo terasu a postavíte ho na zem bez kabelů.
⚠️ Zvažte, pokud spoléháte na Netflix – Halo+ ho nemá certifikovaný, takže ho rozchodíte jen přes APK soubory nebo kabel.
💡 Za 10 998 Kč dostanete kompaktní 1,6kg balíček s baterií na zhruba 2 hodiny, autokorekcí obrazu a solidním zvukem.

Co Halo+ dokáže v praxi

Z hlediska obrazu nečekejte zázraky – jde o DLP LED projektor s Full HD rozlišením (1920 × 1080) a svítivostí 700 ISO lumenů. Pro zatemněný pokoj nebo večerní zahradu je to víc než dost; majitelé na Alze potvrzují, že promítat se dá s rezervou i přes den se zataženými závěsy. Ve venkovním prostředí čekejte na soumrak – na plném slunci nemá smysl ani uvažovat. Vestavěná baterie vydrží zhruba dvě hodiny aktivního promítání, což stačí na jeden běžný film. Při delším programu projektor zapojíte do zásuvky.

Skutečně zajímavá je sada automatických funkcí pro nastavení obrazu: keystone ve vodorovné i svislé rovině, autofocus s více než 10 000 ostřícími body a inteligentní vyhýbání překážkám (zásuvkám, obrazům na zdi). V praxi to znamená, že projektor postavíte na stůl, ne přímo proti plátnu, a obraz si přesto sám srovná. Zvuk řeší dva 5W reproduktory Harman/Kardon, které jsou na přenosný projektor opravdu nadprůměrné – jeden uživatel je v recenzi přirovnává k JBL Bluetooth boxům. Pro filmovou produkci ale stejně doporučujeme připojit externí soundbar nebo Bluetooth reproduktor.

Android TV a kámen úrazu jménem Netflix

Halo+ jede na Android TV 10, takže máte přístup ke Google Play s tisíci aplikací – Disney+, HBO Max, YouTube, Prime Video, Spotify nebo Apple TV+ fungují bez výhrad. Funguje i Chromecast a AirPlay, takže obraz z telefonu rozšíříte na zeď jedním klepnutím. Problémem je Netflix, který XGIMI Halo+ nemá oficiálně certifikovaný. Rozchodit se dá přes neoficiální APK ze třetích zdrojů, ale jde o oklikové řešení, které ne každého potěší.

Dalším drobným kazem je napájení přes vlastní DC konektor – novější XGIMI modely už používají USB-C s podporou Power Delivery, ale Halo+ má pořád externí adaptér. Při cestování to znamená nosit s sebou dedikovaný zdroj a nelze projektor nabíjet z běžné powerbanky.

Verdikt: levný vstup do XGIMI ekosystému

XGIMI Halo+ za 10 998 Kč je dnes spíš vstupní bod do mobilního promítání než vlajková loď. Pokud potřebujete projektor primárně na promítání filmů na zahradě, večerní seance na chatě nebo dovolené v kempu a Netflix vyřešíte přes telefon nebo notebook, je to pořád velmi rozumná koupě. Pro pevné domácí kino bez nutnosti přenášení sáhněte radši po klasickém projektoru – za stejné peníze dostanete vyšší jas a obvykle i 4K.

Vyplatí se podle vás přenosný projektor s baterií, nebo radši pevný model do obýváku?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

