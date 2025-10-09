Wiz Gradient Light Bars zpestří okolí vaší televize či monitoru. Nestojí mnoho a mají spoustu smart funkcí Hlavní stránka Články Wiz Gradient Light Bars jsou světelné tyče za 1 479 Kč Zkrášlit okolí televize či monitoru je s nimi hračka Podporují Matter, jsou stmívatelné a propojíte je s mobilem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Přemýšleli jste někdy nad tím, jak si osvětlit prostor kolem televize nebo monitoru tak, abyste se při sledování obsahu pokaždé cítili více vtaženi přímo do děje? Řešením nemusí být pouze LED pásky, které je potřeba – mnohdy složitě, aby to ve výsledku vůbec vypadalo dobře – lepit na zeď, nábytek či zezadu na daný kus elektroniky. Značka Wiz má povedenou a cenově prakticky nenákladnou alternativu, která působí líbivě a nabízí nejednu smart funkci. Wiz Gradient Light Bars: levné, a přesto schopné Světelné tyče Wiz Gradient Light Bars nestojí mnoho, u našich prodejců je pořídíte za necelých patnáct stovek. V balení naleznete dva kusy o délce 30 cm, které jsou vzájemně propojené kabelem. Na výběr máte v podstatě ze tří hlavních možností umístění – pod televizi, vedle televize či monitoru nebo za dané zařízení (pokud ale budete dostatečně kreativní, třeba vymyslíte lepší způsob). Pro každý z nich výrobce dodává plastový stojan či samolepicí držák. Každá z tyčí sází na onen gradientový efekt, s nímž dovede zobrazit více barevných odstínů najednou. U vaší obrazovky tak vytvoří poutavou světelnou scénu. V základním nastavení se barvy dynamicky mění, což dopomáhá k oživení okolního prostoru. Chytré funkce jsou samozřejmostí Nikoho asi příliš nepřekvapí, že Wiz Gradient Light Bars podporují propojení s aplikací v chytrém telefonu. Využívají k tomu Wi-Fi připojení, a dokonce podporují i komunikační protokol Matter, čímž se stávají snáz integrovatelnými do již existujících systémů chytré domácnosti. S aplikací v telefonu můžete snadno nastavit intenzitu osvětlení, barvu či specifický efekt. Atmosféru si tak zkrátka můžete vytvořit podle svého gusta. Podporovaná je i funkce synchronizace tyčí s televizorem, k čemuž je ale vyžadován HDMI Sync Box. Ten vás v balíčku s 260cm chytrým páskem vyjde na 2 229 Kč. Zajímavou funkcí, kterou už můžete znát z jiných typů inteligentního osvětlení, je Music Sync. Jak už napovídá její název, tyče přizpůsobí světlo aktuálně přehrávané hudbě. To je ideální pro vlastní večerní potěšení, ale ještě lepší pro oslavy a párty. Pro koho mají světelné tyče smysl? Uvažujete nad pořízením světelných tyčí i vy? Pokud si chcete zpestřit prostředí kolem televize nebo monitoru, popřípadě vás napadá jiné místo, kde by našly své využití, prakticky neexistuje důvod, proč byste si nemohli pořídit právě Wiz Gradient Light Bars. S cenovkou 1 479 Kč vaší peněžence neublíží a nabízí spoustu funkcí, které byste u tradičního osvětlení hledali jen těžko. Díky podpoře standardu Matter máte navíc jistotu, že když vás myšlenka smart home opravdu chytne, tyče propojíte se širokou škálou kompatibilních produktů. Co na Wiz Gradient Light Bars říkáte vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré osvětlení RGB Mohlo by vás zajímat Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi ukázalo nová stropní svítidla. Propojíte je s mobilem a nabízí věrné podání barev Adam Kurfürst 3.1. Šikovné noční světýlko od Xiaomi teď koupíte i v Česku. Nestojí ani pět stovek Adam Kurfürst 17.12.2024 V Lidlu je nyní ve skvělé akci startovací sada pro chytrou domácnost! Zlevnila o více než polovinu Libor Foltýnek 30.4.2024 Tohle jsou nejlepší produkty chytré domácnosti z IKEA: Inteligentní žaluzie, LED pásek nebo geniální lampička Adam Kurfürst 5.5.2024 Lidl začal prodávat levné chytré stropní LED světlo s RGB Jakub Kárník 30.12.2022