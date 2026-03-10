Ambientní osvětlení s Matter za pár stovek! Tyto světelné lišty od Philipsu hodně zlevnily Hlavní stránka Zprávičky WiZ Bar 30 cm RGBIC je sada dvou chytrých světelných lišt, které zobrazují více barev současně Na Alze stojí 839 Kč místo původních 1 479 Kč (sleva přes 40 %) Kompatibilní s Apple Home, Google Assistant, Amazon Alexa a certifikovaný standard Matter Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Podsvícení za monitor nebo televizi, které umí víc než jen jednu barvu – a teď za výrazně lepší cenu. WiZ Bar RGBIC na Alze stojí 839 Kč místo původních 1 479 Kč. V balení jsou dva panely, které díky RGBIC technologii zvládnou zobrazit barevný gradient – ne jen jednu barvu, ale plynulý přechod napříč celou lištou. Mimochodem – značka WiZ je levnější odnož Philips Hue. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete příjemné ambientní osvětlení s ovládáním přes telefon a hlasové asistenty.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte plnohodnotný Ambilight efekt – synchronizace s obrazovkou vyžaduje buď HDMI Sync Box (za příplatek), nebo vlastní softwarové řešení.💡 Za 839 Kč dostanete dvě RGBIC lišty s Matter certifikací, magnetickým i stojankovým uchycením a přímou podporou Apple Home – to je za tuhle cenu nadstandardní. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Jak to funguje v praxi WiZ Bar nejsou LED pásky, ale dva kompaktní panely (30 cm), které můžete postavit na stůl, přilepit na zeď nebo magneticky připnout na zadní stranu monitoru. Kloub umožňuje otočení až o 100°. Napájení jde ze sítě (adaptér v balení) nebo přes USB z monitoru. Nastavení přes aplikaci WiZ je jednoduché – jeden recenzent popisuje, že přidání do Apple Home proběhlo okamžitě po naskenování kódu, bez jakéhokoli dalšího nastavování. K dispozici jsou statické i dynamické režimy (Krb, Oceán apod.), synchronizace s hudbou přes mikrofon zařízení a miliony barevných kombinací. Jeden slovenský uživatel si dokonce napsal vlastní Python skript pro synchronizaci barev s obsahem obrazovky – takže i bez Sync Boxu se dá dosáhnout slušného ambientního efektu. Co říkají uživatelé Hodnocení na Alze je 5 z 5 od všech pěti recenzentů. Chválí se kvalita barev, flexibilní uchycení (magnetické držáky jsou překvapení), okamžitá integrace do chytré domácnosti a reálná podpora Matter. Jeden uživatel oceňuje, že na rozdíl od WiZ LED pásků ze starter kitu tyto bary Matter skutečně podporují. Jediná zmíněná nevýhoda: delší kabely, které nemusí vyhovovat, pokud panely umístíte blízko sebe. KOUPIT WIZ BAR ZA 839 KČ Verdikt WiZ Bar RGBIC za 839 Kč je jednoduchý způsob, jak dodat pracovnímu stolu nebo obýváku atmosféru – s plnou integrací do chytré domácnosti a bez složitého nastavování. Matter certifikace, Apple Home, Google Assistant i Alexa z jednoho balení. Další chytré osvětlení najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA WIZ BAR Máte za monitorem podsvícení, nebo vám stačí klasická lampička? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytré osvětlení slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024