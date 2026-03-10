TOPlist

Ambientní osvětlení s Matter za pár stovek! Tyto světelné lišty od Philipsu hodně zlevnily

  • WiZ Bar 30 cm RGBIC je sada dvou chytrých světelných lišt, které zobrazují více barev současně
  • Na Alze stojí 839 Kč místo původních 1 479 Kč (sleva přes 40 %)
  • Kompatibilní s Apple Home, Google Assistant, Amazon Alexa a certifikovaný standard Matter

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
10.3.2026 16:00
Ikona komentáře 0
wiz bar jpg

Podsvícení za monitor nebo televizi, které umí víc než jen jednu barvu – a teď za výrazně lepší cenu. WiZ Bar RGBIC na Alze stojí 839 Kč místo původních 1 479 Kč. V balení jsou dva panely, které díky RGBIC technologii zvládnou zobrazit barevný gradient – ne jen jednu barvu, ale plynulý přechod napříč celou lištou. Mimochodem – značka WiZ je levnější odnož Philips Hue. Detaily najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete příjemné ambientní osvětlení s ovládáním přes telefon a hlasové asistenty.
⚠️ Zvažte, pokud očekáváte plnohodnotný Ambilight efekt – synchronizace s obrazovkou vyžaduje buď HDMI Sync Box (za příplatek), nebo vlastní softwarové řešení.
💡 Za 839 Kč dostanete dvě RGBIC lišty s Matter certifikací, magnetickým i stojankovým uchycením a přímou podporou Apple Home – to je za tuhle cenu nadstandardní.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Jak to funguje v praxi

WiZ Bar nejsou LED pásky, ale dva kompaktní panely (30 cm), které můžete postavit na stůl, přilepit na zeď nebo magneticky připnout na zadní stranu monitoru. Kloub umožňuje otočení až o 100°. Napájení jde ze sítě (adaptér v balení) nebo přes USB z monitoru. Nastavení přes aplikaci WiZ je jednoduché – jeden recenzent popisuje, že přidání do Apple Home proběhlo okamžitě po naskenování kódu, bez jakéhokoli dalšího nastavování.

K dispozici jsou statické i dynamické režimy (Krb, Oceán apod.), synchronizace s hudbou přes mikrofon zařízení a miliony barevných kombinací. Jeden slovenský uživatel si dokonce napsal vlastní Python skript pro synchronizaci barev s obsahem obrazovky – takže i bez Sync Boxu se dá dosáhnout slušného ambientního efektu.

Co říkají uživatelé

Hodnocení na Alze je 5 z 5 od všech pěti recenzentů. Chválí se kvalita barev, flexibilní uchycení (magnetické držáky jsou překvapení), okamžitá integrace do chytré domácnosti a reálná podpora Matter. Jeden uživatel oceňuje, že na rozdíl od WiZ LED pásků ze starter kitu tyto bary Matter skutečně podporují. Jediná zmíněná nevýhoda: delší kabely, které nemusí vyhovovat, pokud panely umístíte blízko sebe.

KOUPIT WIZ BAR ZA 839 KČ

Verdikt

WiZ Bar RGBIC za 839 Kč je jednoduchý způsob, jak dodat pracovnímu stolu nebo obýváku atmosféru – s plnou integrací do chytré domácnosti a bez složitého nastavování. Matter certifikace, Apple Home, Google Assistant i Alexa z jednoho balení. Další chytré osvětlení najdete v aktuálních Alza Dnech.

VYUŽÍT SLEVU NA WIZ BAR

Máte za monitorem podsvícení, nebo vám stačí klasická lampička?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024