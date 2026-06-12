Fajn dárek pro každého: Čechy milovaná chytrá váha Withings zlevnila pod 4,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Withings Body Comp je chytrá Wi-Fi váha s analýzou složení těla (tuk, voda, svaly, kosti, viscerální tuk), kardiovaskulárními ukazateli, rozpoznáním až 8 uživatelů a výdrží baterie až 15 měsíců S kódem ALZADNY15 ji teď koupíte za 4 419 Kč místo původních 5 199 Kč – sleva 780 Kč Měří opravdu hodně; část pokročilých funkcí ale cílí na placené předplatné Withings+ Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Chcete mít přehled nejen o váze, ale i o tom, z čeho se vaše tělo skládá? Withings Body Comp teď s kódem ALZADNY15 stojí 4 419 Kč místo 5 199 Kč. Je to jedna z nejvybavenějších chytrých vah na trhu – a má to svá pro i proti. CHCI VÁHU ZA 4 419 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete složení těla i kondici srdce v jedné aplikaci, sdílení mezi víc lidmi v domácnosti a váhu, která vydrží přes rok na baterky.⚠️ Zvažte, že odvozená čísla (třeba biologický věk) nejsou lékařská data, výsledky se zobrazují hlavně v procentech a část funkcí láká na předplatné Withings+.💡 Za 4 419 Kč s kódem ALZADNY15 jde o jednu z nejvybavenějších chytrých vah na trhu. Co váha změří Kromě hmotnosti s přesností na 50 gramů zvládne přes vícefrekvenční bioimpedanci rozklíčovat složení těla – tuk, vodu, svalovou i kostní hmotu a viscerální tuk. Navrch přidává kardiovaskulární ukazatele jako rychlost pulzních vln, cévní věk a tepovou frekvenci ve stoje, a dokonce skóre nervového zdraví, které hlídá drobné nervy v chodidlech. Data putují přes Wi-Fi nebo Bluetooth do aplikace Withings (Android i iOS), kde je najdete přehledně i s týdenními a měsíčními souhrny. Váha rozpozná až 8 uživatelů, nabízí režimy pro těhotenství, děti i sportovce a baterie na AAA vydrží podle výrobce až 15 měsíců. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY15 Na co myslet Pár věcí na rovinu. Některá odvozená čísla berte s rezervou – třeba „biologický věk“ působí podle uživatelů spíš orientačně a s pořádnými hodinkami se rozchází. Hodnoty jako tuk, voda a svaly navíc aplikace ukazuje hlavně v procentech, ne v kilogramech, a než váha začne spolehlivě měřit i pokročilejší ukazatele, chvíli si pohrajete s umístěním (nejlépe na rovné dlažbě). A počítejte s tím, že nejhlubší analýzy a programy cílí na placené předplatné Withings+. Pro každého, kdo chce mít kondici a složení těla pod dohledem v jedné chytré aplikaci, je to za 4 419 Kč pořádně vybavená volba od značky, která chytré váhy vlastně vynalezla. CHCI UŠETŘIT 780 KČ Sledujete složení těla, nebo vám stačí obyčejná váha s jedním číslem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza chytrá váha slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025