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Fajn dárek pro každého: Čechy milovaná chytrá váha Withings zlevnila pod 4,5 tisíce

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
12.6.2026 06:00
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withings body comp jpg

Chcete mít přehled nejen o váze, ale i o tom, z čeho se vaše tělo skládá? Withings Body Comp teď s kódem ALZADNY15 stojí 4 419 Kč místo 5 199 Kč. Je to jedna z nejvybavenějších chytrých vah na trhu – a má to svá pro i proti.

CHCI VÁHU ZA 4 419 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete složení těla i kondici srdce v jedné aplikaci, sdílení mezi víc lidmi v domácnosti a váhu, která vydrží přes rok na baterky.
⚠️ Zvažte, že odvozená čísla (třeba biologický věk) nejsou lékařská data, výsledky se zobrazují hlavně v procentech a část funkcí láká na předplatné Withings+.
💡 Za 4 419 Kč s kódem ALZADNY15 jde o jednu z nejvybavenějších chytrých vah na trhu.

Co váha změří

Kromě hmotnosti s přesností na 50 gramů zvládne přes vícefrekvenční bioimpedanci rozklíčovat složení těla – tuk, vodu, svalovou i kostní hmotu a viscerální tuk. Navrch přidává kardiovaskulární ukazatele jako rychlost pulzních vln, cévní věk a tepovou frekvenci ve stoje, a dokonce skóre nervového zdraví, které hlídá drobné nervy v chodidlech. Data putují přes Wi-Fi nebo Bluetooth do aplikace Withings (Android i iOS), kde je najdete přehledně i s týdenními a měsíčními souhrny. Váha rozpozná až 8 uživatelů, nabízí režimy pro těhotenství, děti i sportovce a baterie na AAA vydrží podle výrobce až 15 měsíců.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY15

Na co myslet

Pár věcí na rovinu. Některá odvozená čísla berte s rezervou – třeba „biologický věk“ působí podle uživatelů spíš orientačně a s pořádnými hodinkami se rozchází. Hodnoty jako tuk, voda a svaly navíc aplikace ukazuje hlavně v procentech, ne v kilogramech, a než váha začne spolehlivě měřit i pokročilejší ukazatele, chvíli si pohrajete s umístěním (nejlépe na rovné dlažbě). A počítejte s tím, že nejhlubší analýzy a programy cílí na placené předplatné Withings+.

Pro každého, kdo chce mít kondici a složení těla pod dohledem v jedné chytré aplikaci, je to za 4 419 Kč pořádně vybavená volba od značky, která chytré váhy vlastně vynalezla.

CHCI UŠETŘIT 780 KČ

Sledujete složení těla, nebo vám stačí obyčejná váha s jedním číslem?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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