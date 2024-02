Microsoft zhruba před týdnem vydal novou verzi Windows 11

Některým uživatelům po jejím stažení zmizel taskbar

Zatím neexistuje oficiální způsob, jak problém opravit

Není to tak dávno, co Microsoft vydal novou verzi operačního systému Windows 11 s označením KB5034765, která přinesla především bezpečnostní vylepšení a opravy chyb. Nicméně, některé uživatele spíš do problémů dostala, než že by je jich nějak zvlášť ušetřila. Po nainstalování updatu totiž mnohým zmizela zcela zásadní systémová součást.

Vícero uživatelů napříč centrem Microsoftu pro podání zpětné vazby nebo sociální sítí Reddit hlásí, že se jim po stažení aktualizace dočista vypařil taskbar, jenž bezesporu představuje jeden z hlavních pilířů uživatelského rozhraní ve Windows 11. Asi by se dalo říct, že zrovna v jedenáctkách hraje důležitější roli než kdy dřív. Na zasažených zařízeních kvůli chybě nebylo možné otvírat připnuté aplikace, dostat se do nabídky s rychlým nastavením anebo kontrolovat příchozí oznámení.

„Hurá, obě moje pracovní stanice s Win11 23H2 nemají po aktualizacích a restartu taskbar… musím zabít Průzkumníka [souborů] a znovu spustit,“ napsal jeden z postižených ve vláknu na Redditu.

Podle portálu Neowin, jenž na nepříjemnou komplikaci upozornil, píše, že Microsoft zatím chybu nepotvrdil, takže zatím neexistuje žádný oficiální postup, jak taskbar vrátit zpět. Doporučeno je každopádně přejít zpět na starší verzi systému, a to prostřednictvím Nastavení, kam se lze i bez taskbaru dostat pomocí zkratky Windows + I. V sekci Windows Update pak stačí zvolit možnost pro odinstalování aktualizací, najít verzi KB5034765 a volbu potvrdit.

Zdroj: Neowin