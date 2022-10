Microsoft s aktualizacemi na systém Windows 11 rozhodně nešetří. Od jeho oficiálního uvedení jsme jich viděli už několik a ta nejnovější přidává několik nových funkcí a vychytávek, které nám usnadní jeho používání.

Největší novinkou je bezpochyby možnost otevření více karet v Průzkumníkovi souborů. Tato funkce nám na systému Windows poté, co jsme několik let používali macOS dost chyběla. Stejně jako v internetovém prohlížeči si tedy nyní můžete otevřít několik složek. Pokud chcete, můžete si navíc připnout ty, se kterými nejčastěji pracujete. Mimochodem, tuto funkci Microsoft testoval už u Windows 10, avšak do finální verze se nikdy nedostala.

Kromě toho jsme se dočkali také možnosti spustit Správce úloh přímo z hlavního panelu po klepnutí pravým tlačítkem, což se také může hodit. Ten bude nově také přehlednější v momentech, kdy máte otevřené velké množství aplikací. Aplikace Fotky se dočká integrace knihovny z iCloudu (cloudového Apple úložiště) a v neposlední řadě se majitelům nové aktualizace začínají objevovat navrhované akce, které se objeví poté, co učiníte nějakou konkrétní akci. Když třeba zkopírujete telefonní číslo, Windows vám navrhnou, zda na něj chcete pomocí jednoho klepnutí zavolat.

Kterou z novinek nejvíce oceníte?

Zdroj: GSMArena