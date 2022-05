Chtěli byste potichoučku zmizet z WhatsApp skupiny?

Není to tak dávno, co populární komunikátor WhatsApp rozšířil maximální počet členů ve skupinové konverzaci na 512. Pro mnoho lidí či celé kolektivy půjde jistě o praktickou novinku, nicméně se jistě najdou i uživatelé, kterým se při představě takto napěchované konverzace proběhl mráz po zádech. Jestli patříte mezi ty, kteří se neradi ocitají ve skupinových chatech a velmi často je opouštějí (pokud nemají zvaní rovnou zablokované), máme pro vás fajn zprávu. Brzy tak půjde učinit téměř bez povšimnutí.

V současné chvíli opuštění skupiny automaticky znamená, že se o tomto kroku dozvědí všichni ostatní účastníci WhatsApp konverzace. Jak ale ukazuje snímek z připravované funkce, do budoucna by to mělo jít mnohem diskrétněji.

Nebude to absolutně beze svědků, ale o odchodu z hromadné konverzace budou vědět pouze administrátoři dané skupiny. Bude tedy mnohem větší šance se vyhnout například následnému vyptávání, proč jste ze skupiny zmizeli.

V kolika skupinových konverzacích nyní jste?

Zdroj: WABetaInfo