Vyčistit telefon od nepotřebných WhatsApp příloh je teď mnohem snazší

Aplikace populárního komunikátoru WhatsApp přichází s novou užitečnou funkcí, která uživatelům umožní efektivnější práci se staženými přílohami. Hodí se zejména pro případy, kdy je potřeba uvolňovat v mobilu nějaké místo. Nová Správa úložiště umí nejen ukázat, kolik prostoru WhatsApp přílohy zabírají, ale současně doporučí ty nejvhodnější ke smazání. Funkce, která se již několik týdnů testovala v beta verzi tohoto chatovacího pomocníka, vyrazila do ostrého vydání.

We’ve made it easy to review, bulk delete items and free up space. This new storage management tool can be found in Settings > Storage and Data > Manage Storage. pic.twitter.com/eIMFZ1Oyzr

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 3, 2020