Trápí vás vaše staré WhatsApp zprávy? Brzy asi půjdou zničit

Ohlížíte se občas za některými starými zprávami, které jste poslali skrze komunikátor WhatsApp, a říkáte si, že byste je raději smazali, aby je už nikdo neviděl? Pak pravděpodobně víte, že to skrze tlačítko “Odstranit u všech” možné je, nicméně aktuálně existuje časový limit, v rámci kterého je možné smazání provést. Dříve šlo o sedm minut a momentálně je hranice nastavena na 4 096 sekund, tedy hodinu, 8 minut a 16 sekund. U starších zpráv už tuto možnost nenajdete. Nicméně pravděpodobně se blíží velká změna a staré zprávy nejspíš půjdou mazat i mnohem hlouběji v historii.

V beta verzi WhatsApp aplikace 2.21.23.1 se objevila možnost “Odstranit u všech” i u zpráv starých třeba tři měsíce. Pokud by byla funkce v této podobě zavedena, čas by sice nebyl neomezený, ale radikálně by se prodloužil. Nicméně je potřeba říct, že jde o první výskyt této novinky a před vydáním v ostré verzi se může dost změnit.

Čas klidně může být delší, ale také kratší. Nebo jde prostě jen o chybu, která nebyla zamýšlená. A pokud už si teď brousíte zuby na některé staré WhatsApp zprávy, tak asi raději počítejte i s tím, že po případném zavedení bude novinka dost možná aplikovatelná jen na zprávy odeslané po jejím zavedení.

Kolik takových zpráv byste rádi zlikvidovali?

Zdroj: WABetaInfo