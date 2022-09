Koncept: Tohle by byla opravdu skvělá funkce pro WhatsApp

Server WABetaInfo, který pravidelně přináší informace o novinkách v komunikační službě a aplikacích WhatsApp, jednou za čas vypustí do světa také vlastní koncept teoretických funkcí či změn. Vlastním ztvárněním nápadu může pošťouchnout vývojáře až k jeho osvojení a implementaci a jeden z posledních takových konceptů by rozhodně za zvážení stál. Jde o odpočítávání před zahájením hovoru.

Častější uživatelé mobilní aplikace WhatsApp pravděpodobně znají okamžik, kdy někdo zahájí hovor, ze kterého se vyklube omyl. Třeba vinou nepozornosti či překlepu. Zejména ve skupinové konverzaci je takové uklepnutí dost otravné, takže považujeme nápad s odpočítáváním za opravdu skvělý.

Technicky by takový odpočet po stisknutí ikonky telefonu před opravdovým zahájením hovoru ponechal například tři sekundy na zvrácení celé operace. Volaný či volaní by se tak ani nedozvěděli, že k nějakému případnému omylu došlo. Aby třísekundová prodleva nebyla naopak otravná při každém chtěném hovoru, mohl by ji telefon zkrátit či vypnout například při přiložení k uchu.

Jak často v chatu omylem zapnete hovor?

Zdroj: WABetaInfo