WhatsApp mění možnosti u nastavení soukromí. Využijete?

Komunikátor WhatsApp je stále jednou z nejoblíbenějších chatovacích aplikací na světě, i když si proti sobě poštval hodně lidí nedávným zaváděním nových pravidel pro nakládání s uživatelskými daty. Ani jako lídr přitom nemá úplně všechny funkce, které by od něj fanoušci očekávali. Příklad jsou možnosti nastavení soukromí u profilu. Na tomto místě má uživatel například k dispozici volbu, kdo může vidět jeho profilovou fotku, informace o něm a také jeho poslední přítomnost online. U těchto tří položek brzy dojde ke změně.

Když nyní otevřete aplikaci WhatsApp, v Nastavení a Soukromí najdete u položky Stav přepínač na “Moje kontakty”, “Moje kontakty kromě…” a “Sdílet pouze s…”. Právě druhá zmíněná možnost by měla do budoucna zamířit i do výběrů k nastavení funkcí Naposledy, Profilová fotografie a Profilová informace. Pokud budete chtít tyto věci před někým konkrétním ukrýt, nebudete je už muset vypínat úplně. Doposud jsou totiž k dispozici jen volby Všichni, Moje kontakty a Nikdo.

Zdroj: WABetaInfo