Na WhatsAppu nyní snadno ověříte pravdivost často přeposílaných zpráv

Nejpopulárnější komunikační aplikace světa zavedla novou funkci v rámci boje proti dezinformacím. Přímo ve WhatsAppu se objeví možnost pro ověřování často přeposílaných zpráv. Ty jsou pravidelně využívány k bezmyšlenkovitému šíření manipulativních či úplně nepravdivých informací. Doposud aplikace ukazuje u přeposílaných zpráv ikonu dvou šipek, aby bylo rozeznatelné, že nejde o původní zprávu vytvořenou odesilatelem. Existuje také limit kolikrát může být přeposlána. K tomu nyní WhatsApp zavádí funkci Prohledávání webu (Search The Web), která obsah sdělení zkopíruje a vyhledá.

Stačí v chatu u dané zprávy klepnout na ikonu lupy. Uživatelé tak budou moct obsah mnohokrát přeposílaných zpráv snadno vyhledat v rámci online zpravodajství či v jiných relevantních zdrojích informací. Tato funkce uživatelům umožňuje vložit text zprávy do webového vyhledávače, aniž by k samotné zprávě měl přístup přímo chatovací nástroj. Nová WhatsApp funkce Prohledávání webu je dostupná v poslední verzi aplikace v Brazílii, Itálii, Mexiku, Španělsku, Velké Británii a USA. Snad se brzy rozšíří do dalších zemí. I v ČR by se určitě hodila.

Přicházíte do styku s přeposílanými zprávami na WhatsAppu?

Zdroj: WhatsApp